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Evnia Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

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Evnia Gaming MonitorДисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

279M1RV/00

Evnia Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

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ПО и драйверы

ПО SmartControl

  • версия: V7.0.0
  • ZIP файл, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Драйверы Windows 8 - English (US)

  • версия: 279M1
  • ZIP файл, 10 kB
  • 27 August 2021

Инструкции и документация

Краткое руководство - English (US)

  • PDF файл, 3.7 MB
  • 1 June 2023

Маркировка энергоэффективности

  • PDF файл, 76.3 kB
  • 12 June 2023

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