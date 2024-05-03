Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
OLED Телевизор 4K с Ambilight
Реализм. Погружение. Красота.
Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах
Реализм. Погружение. Красота.
Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
OLED Телевизор 4K с Ambilight
Реализм. Погружение. Красота.
Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах
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Телевизор 4K с Ambilight
Телевизор 139 см (55") с Ambilight
Процессор P5 AI Perfect Picture
Google TV™
Dolby Vision и Dolby Atmos
Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.
Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.
Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.
Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.
Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google
Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.
Эпичные игры. 144 Гц*, минимальная задержка, G-Sync, VRR и Freesync.
Играйте без ограничений и погрузитесь в невероятный реализм OLED! HDMI 2.1, невероятная базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка делают игровой процесс и движение в кадре значительно более плавными, а графику — более качественной. Игровой режим Ambilight поможет вам погрузиться в происходящее на экране, а при игре на ПК вы сможете оценить VRR 144 Гц через HDMI.
Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.
Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор с Ambilight в качестве центрального динамика.
Детализация и глубина. Реалистичное изображение OLED.
Изображение на экране телевизора 4K UHD OLED с Ambilight всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятное погружение в каждую сцену.
Продуманный дизайн. Экологичная упаковка.
Матовая хромированная шарнирная подставка необычной формы выглядит замечательно, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ заряжается в беспроводном формате и содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.
Поддерживает все основные форматы HDR.
Поддерживает все основные форматы HDR.
Простое управление
Тонкий пульт ДУ позволит управлять спутниковыми и кабельными каналами. Для голосового управления* активируйте Google Ассистента с помощью специальной кнопки Google на пульте; также можете управлять телевизором с помощью устройств с поддержкой Alexa. Оцените удобную потоковую передачу на экран ТВ с iPhone, iPad и Mac. Смотрите фильмы в приложениях. Демонстрируйте фотографии друзьям, которые пришли в гости*.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.
Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC.
Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.
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