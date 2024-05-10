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    The Xtra

    4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

    75PML9019/12
    Общая оценка / 5
    • Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций. Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций. Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.
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      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 201.0KB)

      The Xtra 4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

      75PML9019/12
      Общая оценка / 5

      Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.

      Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах

      The Xtra 4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

      Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.

      Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах

      Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.

      Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах

      The Xtra 4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

      Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.

      Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах

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        The Xtra

        The Xtra

        4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

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        Телевизор Xtra 4K QD MiniLED с Ambilight

        • Телевизор 189 см (75") с Ambilight
        • Процессор P5 Perfect Picture
        • Умная платформа TITAN OS
        • Dolby Vision и Dolby Atmos
        Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

        Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

        Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

        Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.

        Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.

        Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

        Технология Quantum Dotдля исключительной цветопередачи и контрастности.

        Технология Quantum Dotдля исключительной цветопередачи и контрастности.

        Более яркие цвета. Детализация в ярких оттенках белого и глубоких оттенках черного. Технология The Xtra Quantum Dot Mini-LED обеспечивает яркость и детализацию изображений при сохранении высокой контрастности. Оцените еще более широкое цветовое пространство на этом телевизоре с Ambilight, совместимом со всеми основными форматами HDR, что еще сильнее повышает уровень деталей в светлых и темных областях.

        Удобный поиск. TITAN OS.

        Удобный поиск. TITAN OS.

        Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        Эпичные игры. 120 Гц, минимальная задержка, VRR и Freesync.

        Эпичные игры. 120 Гц, минимальная задержка, VRR и Freesync.

        Играйте без ограничений и погрузитесь в невероятный реализм OLED! HDMI 2.1, невероятная базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка делают игровой процесс и движение в кадре значительно более плавными, а графику — более качественной. Игровой режим Ambilight поможет вам погрузиться в происходящее на экране, а при игре на ПК вы сможете оценить VRR 144 Гц через HDMI.

        Простое управление

        Простое управление

        Тонкий пульт ДУ позволит управлять спутниковыми и кабельными каналами. Для голосового управления активируйте Alexa с помощью специальной кнопки Alexa на пульте; также можете управлять телевизором с помощью умной колонки Google.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор с Ambilight в качестве центрального динамика.

        Поддерживает все основные форматы HDR

        Поддерживает все основные форматы HDR

        Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка

        Металлическая подставка The Xtra выглядит очень стильно, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

        • Подсветка Ambilight

          Возможности режима Ambilight
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим приглушенного света
          • Музыка Ambilight
          • AmbiSleep
          • Будильник с восходом солнца
          • Совместимо с Philips Wireless Home Speakers
          • Анимация Ambilight FTI
          Версия Ambilight
          Трехсторонняя

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          75  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          189  см
          Дисплей
          4K UHD MiniLED
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Базовая частота обновления
          120  Гц
          Процессор обработки изображения
          Процессор P5 Perfect Picture

        • Разрешение экрана

          Разрешение при разных частотах обновления
          • 576p, 50 Гц
          • 640x480, 60 Гц
          • 720p, 50 Гц, 60 Гц
          • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Гц
          • 2560 x 1440 - 60/120/144 Гц
          • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст

        • Smart TV

          ОС
          TITAN OS
          Объем памяти (флэш)*
          8 ГБ
          Приложение Smart TV*
          • Netflix
          • HBO
          • YouTube
          • Amazon Prime Video
          • Канал TITAN
          • NFT*
          • Приложение STB Controller

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          Дублирование экрана
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Голосовой ассистент*
          • Встроенная функция Amazon Alexa
          • Пульт ДУ с микрофоном
          Умный дом
          • Совместимо с Amazon Alexa
          • Совместимо с Google Ассистентом

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
          Форматы воспроизведения музыки
          MP3, WAV, AAC, FLAC
          Поддерживаемый формат субтитров
          SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          40 Вт
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 4, широкополосные динамики
          Кодек
          • Dolby Digital MS12 V2.6.2
          • Dolby Atmos
          • DTS:X
          Улучшение звука
          • Dolby Bass Enhancement
          • Четкие диалоги
          • ИИ-звук
          • Эквалайзер с ИИ
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Персональная настройка звука

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          • Bluetooth 5.2
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI2
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          EasyLink 2.0
          • Внешняя настройка через UI телевизора
          • HDMI-CEC для Philips TV/SB

        • Поддерживаемые функции видео HDMI

          HDMI 1/2
          • HDMI 2.1 широкополосный 48 Гбит/с
          • до 4K 120Гц
          Игры
          • ALLM
          • HDMI VRR
          • AMD FreeSync Premium
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • Совместимость с HDR10+
          • HLG

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Режим ожидания с поддержкой сети
          2,0 Вт
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Мощность

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          менее 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          • Световой датчик

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Настольная подставка
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Антрацитово-серая рамка
          Конструкция подставки
          Антрацитово-серые ножки-арки

        • Размеры

          Совместимое настенное крепление
          300 x 300 мм
          Телевизор без подставки (Ш x В x Г)
          1670 x 970 x 85 мм
          Телевизор с подставкой (Ш x В x Г)
          1670 x 1031 x 368 мм
          Упаковка (Ш x В x Г)
          1879 x 1106 x 190 мм

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            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
            • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
            • Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.

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