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  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

Shaver Series 5000Электробритва для сухого и влажного бритья

S5885/35

4.6
| (261) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
Бритва Philips серии 5000 создана для мужчин, которым нужно мощное устройство для комфортного повседневного бритья. Она эффективно сбривает даже 3-дневную щетину, а технология SkinIQ адаптируется под густоту ваших волос для мощного, комфортного и стабильного бритья.
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Производитель электробритв №1 в мире1

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Этот продукт

Shaver Series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

Shaver Series 5000
Электробритва для сухого и влажного бритья

4 799,00 ₴

  • SH71

    SH71
    Сменные бритвенные головки

    1 999,00 ₴

4799,00 ₴

4799,00 ₴

С технологией SkinIQ

Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

  • Лезвия SteelPrecision

  • Датчик мощности

  • Подвижные головки 360-D

  • Встроенный откидной триммер

  • До 5 лет гарантии**

Гладкое и эффективное бритье каждым движением

Гладкое и эффективное бритье каждым движением

Лезвия SteelPrecision совершают до 90 000 срезаний в минуту и каждым движением обеспечивают более гладкое и эффективное бритье. Эти 45 самозатачивающихся лезвий изготавливаются в Европе и предлагают надежную результативность бритья, сеанс за сеансом.

Адаптируется под густоту вашей бороды для простого бритья

Адаптируется под густоту вашей бороды для простого бритья

Этот интеллектуальный датчик 250 раз в секунду анализирует густоту волос и автоматически адаптирует мощность по мере бритья. Бритва эффективно реагирует на более густые волосы, чтобы бритье всегда оставалось комфортным и гладким.

Повторяет контуры лица для оптимального контакта с кожей.

Повторяет контуры лица для оптимального контакта с кожей.

Гибкие головки вращаются на 360° для оптимального контакта с кожей лица и головы. Таким образом бритье будет оптимальным и комфортным даже в труднодоступных местах, например вдоль линии подбородка.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

261

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

30/12/2025

Україна

Україна

станок не нужен

пользуюсь первый день бреет отлично и гораздо быстрее чем станок + не нужна пена и вода триммер прям как газонокосилка а роторы слегка щекочат но потом вроде перестаёт

Плюсы

быстро,качественно,просто

Минусы

цена, цена расходников, отсутствие блока питания в комплекте

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver Series 5000 S5886/30 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver Series 5000 S5886/30 Электробритва для сухого и влажного бритья

12/09/2021

Україна

Україна

Хороший продукт

Классная бритва, бреет хорошо, где тяжело побрить можно добрить триммером ! Выглядит очень красиво и солидно.

Плюсы

Хорошая бритва

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

03/04/2021

Україна

Україна

Крутая бритва!

Крутая бритва, отлично бреет без раздражений впоследствии, гладко по контуру кожи идеально скользит, удобно сидит в руке, нареканий нет!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. По сравнению с Philips серии S3000.

      2. Гарантия на 2 года + расширенная гарантия на 3 года при регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки.