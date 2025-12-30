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Этот продукт
Shaver Series 5000
Электробритва для сухого и влажного бритья
4 799,00 ₴
SH71
Сменные бритвенные головки
1 999,00 ₴
4799,00 ₴
4799,00 ₴
Лезвия SteelPrecision
Датчик мощности
Подвижные головки 360-D
Встроенный откидной триммер
До 5 лет гарантии**
Лезвия SteelPrecision совершают до 90 000 срезаний в минуту и каждым движением обеспечивают более гладкое и эффективное бритье. Эти 45 самозатачивающихся лезвий изготавливаются в Европе и предлагают надежную результативность бритья, сеанс за сеансом.
Этот интеллектуальный датчик 250 раз в секунду анализирует густоту волос и автоматически адаптирует мощность по мере бритья. Бритва эффективно реагирует на более густые волосы, чтобы бритье всегда оставалось комфортным и гладким.
Поверхность бритвенной головки имеет специальные пазы, которые направляют волоски для оптимального срезания. Это повышает точность бритья для стабильного результата по всей поверхности лица.
4.6
из 5
261
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
RelexUA
30/12/2025
Україна
станок не нужен
пользуюсь первый день бреет отлично и гораздо быстрее чем станок + не нужна пена и вода триммер прям как газонокосилка а роторы слегка щекочат но потом вроде перестаёт
Плюсы
быстро,качественно,просто
Минусы
цена, цена расходников, отсутствие блока питания в комплекте
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver Series 5000 S5886/30 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver Series 5000 S5886/30 Электробритва для сухого и влажного бритья
Pess
12/09/2021
Україна
Хороший продукт
Классная бритва, бреет хорошо, где тяжело побрить можно добрить триммером ! Выглядит очень красиво и солидно.
Плюсы
Хорошая бритва
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья
Enthony
03/04/2021
Україна
Крутая бритва!
Крутая бритва, отлично бреет без раздражений впоследствии, гладко по контуру кожи идеально скользит, удобно сидит в руке, нареканий нет!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
По сравнению с Philips серии S3000.
Гарантия на 2 года + расширенная гарантия на 3 года при регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки.