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  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

Shaver Series 5000Электробритва для сухого и влажного бритья

S5885/10

4.6
| (261) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
Бритва Philips серии 5000 создана для мужчин, которым нужно мощное устройство для комфортного повседневного бритья. Она эффективно сбривает даже 3-дневную щетину, а технология SkinIQ адаптируется под густоту ваших волос для мощного, комфортного и стабильного бритья.
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Производитель электробритв №1 в мире1

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Этот продукт

Shaver Series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

Shaver Series 5000
Электробритва для сухого и влажного бритья

4 799,00 ₴

  • SH71

    SH71
    Сменные бритвенные головки

    1 999,00 ₴

4799,00 ₴

4799,00 ₴

С технологией SkinIQ

Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

  • Лезвия SteelPrecision

  • Датчик мощности

  • Подвижные головки 360-D

  • Встроенный откидной триммер

  • До 5 лет гарантии**

Гладкое и эффективное бритье каждым движением

Гладкое и эффективное бритье каждым движением

Лезвия SteelPrecision совершают до 90 000 срезаний в минуту и каждым движением обеспечивают более гладкое и эффективное бритье. Эти 45 самозатачивающихся лезвий изготавливаются в Европе и предлагают надежную результативность бритья, сеанс за сеансом.

Адаптируется под густоту вашей бороды для простого бритья

Адаптируется под густоту вашей бороды для простого бритья

Этот интеллектуальный датчик 250 раз в секунду анализирует густоту волос и автоматически адаптирует мощность по мере бритья. Бритва эффективно реагирует на более густые волосы, чтобы бритье всегда оставалось комфортным и гладким.

Направляет волоски для оптимального срезания

Направляет волоски для оптимального срезания

Поверхность бритвенной головки имеет специальные пазы, которые направляют волоски для оптимального срезания. Это повышает точность бритья для стабильного результата по всей поверхности лица.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

261

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

30/12/2025

Україна

Україна

станок не нужен

пользуюсь первый день бреет отлично и гораздо быстрее чем станок + не нужна пена и вода триммер прям как газонокосилка а роторы слегка щекочат но потом вроде перестаёт

Плюсы

быстро,качественно,просто

Минусы

цена, цена расходников, отсутствие блока питания в комплекте

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver Series 5000 S5886/30 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver Series 5000 S5886/30 Электробритва для сухого и влажного бритья

12/09/2021

Україна

Україна

Хороший продукт

Классная бритва, бреет хорошо, где тяжело побрить можно добрить триммером ! Выглядит очень красиво и солидно.

Плюсы

Хорошая бритва

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

03/04/2021

Україна

Україна

Крутая бритва!

Крутая бритва, отлично бреет без раздражений впоследствии, гладко по контуру кожи идеально скользит, удобно сидит в руке, нареканий нет!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. По сравнению с Philips серии S3000.

      2. Гарантия на 2 года + расширенная гарантия на 3 года при регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки.