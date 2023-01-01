Shaver Series 5000

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Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи. Узнать обо всех преимуществах
Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи. Узнать обо всех преимуществах
Электробритва для сухого и влажного бритья
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Благодаря 90 000 срезаний в минуту лезвия SteelPrecision обеспечивают гладкое бритье и более высокую эффективность в каждом движении*. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий изготовлены в Европе.
Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.
Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.
Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 250 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.
Новая форма бритвенных головок разработана для более высокой точности срезания щетины. Их поверхность оснащена продольными прорезями, которые направляют волос в положение оптимальное для максимально качественного среза лезвием.
Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.
Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support
Для производства лезвий используется на 100 % возобновляемая электроэнергия, а наша упаковка изготовлена из материалов, пригодных для переработки. Все бритвы поставляются с эко-паспортом.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы. Доступный интерфейс: 3-уровневый индикатор заряда аккумулятора, советы по очистке и индикатор дорожной блокировки.
Мотор и аккумулятор бритвы изготовлены с учетом долговечности и обеспечивают длительный срок службы при сохранении производительности
Легкая и быстрая очистка бритвы. Нажмите на кнопку чтобы открыть бритвенную головку и промойте ее водой.
Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным
Аксессуары
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Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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