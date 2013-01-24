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    Портативный радиоприемник

    AE1500/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Карманный Карманный Карманный
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      Портативный радиоприемник

      AE1500/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Карманный

      С карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Портативный радиоприемник

      Карманный

      С карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах

      Карманный

      С карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Портативный радиоприемник

      Карманный

      С карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный радиоприемник

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Карманный

        • FM/MW, аналоговая настройка
        • Встроенная АС
        • Разъем для наушников
        • Работает от батареи
        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Стереотюнер FM/СВ (AM)

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

        Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

        Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

        Технические характеристики

        • Звук

          Звуковая система
          моно
          Выходная мощность
          100 мВт (среднеквадр.)
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ

        • Подключения

          Аудио-/видеовыход
          Наушники (3,5 мм)

        • Размеры

          Глубина основного устройства
          20  миллиметра
          Высота основного устройства
          120  миллиметра
          Ширина основного устройства
          56  миллиметра
          Вес продукта
          0,063  кг

        • Питание

          Количество батарей
          2
          Тип элемента питания
          Размер AAA (LR3)
          Напряжение батареи
          1,5  В

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