Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
AJ3200/12
Просыпайтесь под звуки любимого FM-радио с заряженным смартфоном
Радиочасы Philips AJ3200 выполняют зарядку любого смартфона, iPhone или устройства Android, пока вы спите. Благодаря гибкому держателю можно легко подключить телефоны разных моделей. Просыпайтесь под звуки любимой FM-радиостанции и не беспокойтесь об уровне заряда — ваше устройство всегда будет готово к работе!
Универсальная зарядка
FM, цифровая настройка
Двойной будильник
Резервное сохранение времени/будильника
Больше никаких спутанных проводов на ночном столике. В комплект радиочасов входят три взаимозаменяемых держателя, которые подходят для зарядки iPhone, Android и других смартфонов. Используйте кабель с коннектором Apple Lightning или 30-контактным разъемом и держатель для зарядки iPhone и/или держатель micro USB (входит в комплект) для зарядки телефонов Android и других смартфонов. Подключив кабель к держателю, установите смартфон, и зарядка начнется сразу же, а провода будут аккуратно убраны.
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Отзывы