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    Радиочасы

    AJ3200/12
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    • Просыпайтесь под звуки любимого FM-радио с заряженным смартфоном Просыпайтесь под звуки любимого FM-радио с заряженным смартфоном Просыпайтесь под звуки любимого FM-радио с заряженным смартфоном
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      Радиочасы

      AJ3200/12
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        Радиочасы

        Итого:

        Просыпайтесь под звуки любимого FM-радио с заряженным смартфоном

        • Универсальная зарядка
        • FM, цифровая настройка
        • Двойной будильник
        • Резервное сохранение времени/будильника
        Универсальные держатели для зарядки и удобное размещение кабелей

        Универсальные держатели для зарядки и удобное размещение кабелей

        Больше никаких спутанных проводов на ночном столике. В комплект радиочасов входят три взаимозаменяемых держателя, которые подходят для зарядки iPhone, Android и других смартфонов. Используйте кабель с коннектором Apple Lightning или 30-контактным разъемом и держатель для зарядки iPhone и/или держатель micro USB (входит в комплект) для зарядки телефонов Android и других смартфонов. Подключив кабель к держателю, установите смартфон, и зарядка начнется сразу же, а провода будут аккуратно убраны.

        Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

        Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

        Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

        Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

        Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

        Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Технические характеристики

        • Часы

          Тип
          Цифровой дисплей
          Дисплей
          светодиодный
          Формат времени
          24 ч

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Звуковой сигнал
          • FM-радио
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 мин.
          Повтор будильника через 24 часа
          Да
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Диапазон частот — FM
          87,5–108  МГц
          Количество предустановок радиостанций
          10 FM
          Антенна
          Антенна FM

        • Звук

          Звуковая система
          моно
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          500 мВт
          Регулятор громкости
          цифровой

        • Питание

          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока
          Входная мощность (перем. ток)
          100—240 В, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 1 Вт
          Тип элемента питания
          AA
          Количество батарей
          2

        • Размеры

          Тип упаковки
          D-бокс
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          112 x 101 x 125  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          119 x 122 x 183 мм
          Вес продукта
          0,41  кг
          Вес, включая упаковку
          0,56  кг

        • Аксессуары

          кабель micro USB с держателем
          Да
          Держатель:
          • Коннектор Lightning (iPhone 5)
          • 30-контактный разъем (iPhone 4/4S)
          Краткое руководство пользователя
          Да
          Гарантия
          Гарантийный талон

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        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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