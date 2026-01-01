Универсальные держатели для зарядки и удобное размещение кабелей

Больше никаких спутанных проводов на ночном столике. В комплект радиочасов входят три взаимозаменяемых держателя, которые подходят для зарядки iPhone, Android и других смартфонов. Используйте кабель с коннектором Apple Lightning или 30-контактным разъемом и держатель для зарядки iPhone и/или держатель micro USB (входит в комплект) для зарядки телефонов Android и других смартфонов. Подключив кабель к держателю, установите смартфон, и зарядка начнется сразу же, а провода будут аккуратно убраны.