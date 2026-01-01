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Радиочасы

AJ3570/12

Позаботьтесь об окружающей среде:

Время подумать об окружающей среде. В этих стильных часах Philips AJ3570/12, изготовленных из экологически чистого бамбука и безопасных компонентов, предусмотрен энергосберегающий режим ожидания и автоматический световой датчик, которые позволяют максимально экономить электроэнергию.

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используйте экологичные радиочасы

Позаботьтесь об окружающей среде:

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Для верхней панели используется надежный и восполняемый бамбук

Для заботы о природе требуются креативное мышление и немного смекалки. Использование бамбука при изготовлении верхней панели радиочасов является шагом к созданию экологичного продукта и добавляет ему стиля. Бамбук является не только привлекательным материалом, но он также более надежен и быстрее восполняется по сравнению с деревьями. Он быстро растет без удобрений и пестицидов и готов к использованию уже через 3-5 лет, при этом каждое растение можно рубить неоднократно. Кроме того, при подготовке бамбука окружающая среда загрязняется значительно меньше, а также выделяется меньше двуокиси углерода.

Корпус из переработанного пластика и упаковка из бумаги

Компания Philips заботится об окружающей среде и всегда старается использовать переработанные материалы. Преимущества повторной переработки невероятны. Снижается потребность в новых невозобновляемых ресурсах и нагрузка на нашу и без того изнуренную планету. Сокращается потребность в сжигании мусора и свалках, оказывающих негативное влияние на экосистему и окружающую среду. Часы изготовлены с использованием значительного количества переработанных материалов. Весь корпус полностью изготовлен из 100% переработанного пластика, печатная документация — из 100% переработанной бумаги, а упаковка на 90% состоит из переработанных материалов.

Безопасные компоненты для жизни в экологически чистой среде

Ограничения на использование опасных материалов свидетельствует о желании Philips создать и сохранить безопасную и экологически чистую среду для всего человечества. Помимо полного соблюдения требований директивы RoHS, ограничивающей использование наиболее распространенных опасных химических веществ, таких как свинец, кадмий и ртуть, мы также ограничили использование других опасных компонентов. Например, в элементах из пластика, печатных платах, адаптерах питания и упаковке не содержатся ПВХ и бромсодержащий антипирен, что снижает отрицательное воздействие на окружающую среду и человека как во время использования, так и при утилизации.

Технические характеристики

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