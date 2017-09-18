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Радиочасы

AJB3000/12
Общая оценка / 5
  • Кристально чистый Кристально чистый Кристально чистый
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    Радиочасы

    AJB3000/12
    Общая оценка / 5

    Кристально чистый

    Просыпайтесь под кристально чистый звук этих стильных цифровых радиочасов DAB+. Современный компактный дизайн часов отлично подойдет к интерьеру вашего дома. Эти радиочасы бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Кристально чистый

    Просыпайтесь под кристально чистый звук этих стильных цифровых радиочасов DAB+. Современный компактный дизайн часов отлично подойдет к интерьеру вашего дома. Эти радиочасы бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Узнать обо всех преимуществах

    Кристально чистый

    Просыпайтесь под кристально чистый звук этих стильных цифровых радиочасов DAB+. Современный компактный дизайн часов отлично подойдет к интерьеру вашего дома. Эти радиочасы бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Кристально чистый

    Просыпайтесь под кристально чистый звук этих стильных цифровых радиочасов DAB+. Современный компактный дизайн часов отлично подойдет к интерьеру вашего дома. Эти радиочасы бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Узнать обо всех преимуществах

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      Радиочасы

      Радиочасы

      Итого:

      Кристально чистый

      • DAB+/FM, цифровая настройка
      • Двойной будильник
      • Резервное сохранение времени/будильника

      Простой и яркий монохромный дисплей

      Монохромный дисплей высокой яркости отображает время, информацию о радиостанции и уровень сигнала DAB. Вы можете настраивать яркость дисплея. Эти радиочасы также имеют резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать их заново.

      "Мягкое" пробуждение. Нарастающий уровень громкости сигнала или радиостанции.

      Функция "Мягкое пробуждение" — это нарастающий уровень громкости сигнала для более естественного пробуждения. Вы можете выбрать сигнал будильника или любимую радиостанцию.

      Два будильника. Настраивайте два разных времени срабатывания

      Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.

      Таймер сна. Засыпайте, пока слушаете любимую радиостанцию

      Засыпайте крепким сном под звуки любимой радиостанции. Вы можете настроить таймер сна для воспроизведения выбранной радиостанции до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается. Больше никакого пробуждения посреди ночи для того, чтобы отключить радио!

      Цифровой тюнер с 20 предустановками

      От потокового воспроизведения музыки до последних новостей — это цифровое радио откроет вам дверь в мир качественного звука. Тюнер DAB+ обеспечит стабильный прием сигнала; также вы сможете можете задать до 20 предустановок для любимых радиостанций.

      Резервные батареи в случае перебоев с электричеством

      Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        1 ватт
        Звуковая система
        моно

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Цифровое радиовещание (DAB)
        • Диапазон III
        • Отображение информации
        • Интеллектуальное сканирование
        RDS
        • Тип программы
        • Радиотекст
        • Название станции
        Диапазоны тюнера
        FM
        Количество предустановок радиостанций
        20 FM
        Диапазон частот — FM
        87,5–108  МГц

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        Руководство по быстрой установке

      • Размеры

        Тип упаковки
        D-бокс
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        160 x 63 x 66  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        249 x 69 x 82 мм

      • Питание

        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока
        Входная мощность (перем. ток)
        100—240 В, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт

      • Будильник

        Повтор будильника через 24 часа
        Да
        Источник будильника
        • Звуковой сигнал
        • FM-радио
        • Цифровое радио (DAB)
        Кол-во сигналов будильника
        2
        Таймер отключения
        10/20/30/60/90 минут
        Отложенный сигнал (повтор будильника)
        Да, 9 мин.

      • Часы

        Дисплей
        ЖК
        Формат времени
        • 12 ч
        • 24 ч
        Тип
        Цифровой дисплей

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

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