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Кристально чистый
Просыпайтесь под кристально чистый звук этих стильных цифровых радиочасов DAB+. Современный компактный дизайн часов отлично подойдет к интерьеру вашего дома. Эти радиочасы бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый
Просыпайтесь под кристально чистый звук этих стильных цифровых радиочасов DAB+. Современный компактный дизайн часов отлично подойдет к интерьеру вашего дома. Эти радиочасы бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Узнать обо всех преимуществах
Кристально чистый
Просыпайтесь под кристально чистый звук этих стильных цифровых радиочасов DAB+. Современный компактный дизайн часов отлично подойдет к интерьеру вашего дома. Эти радиочасы бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый
Просыпайтесь под кристально чистый звук этих стильных цифровых радиочасов DAB+. Современный компактный дизайн часов отлично подойдет к интерьеру вашего дома. Эти радиочасы бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
Итого:
Монохромный дисплей высокой яркости отображает время, информацию о радиостанции и уровень сигнала DAB. Вы можете настраивать яркость дисплея. Эти радиочасы также имеют резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать их заново.
Функция "Мягкое пробуждение" — это нарастающий уровень громкости сигнала для более естественного пробуждения. Вы можете выбрать сигнал будильника или любимую радиостанцию.
Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.
Засыпайте крепким сном под звуки любимой радиостанции. Вы можете настроить таймер сна для воспроизведения выбранной радиостанции до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается. Больше никакого пробуждения посреди ночи для того, чтобы отключить радио!
От потокового воспроизведения музыки до последних новостей — это цифровое радио откроет вам дверь в мир качественного звука. Тюнер DAB+ обеспечит стабильный прием сигнала; также вы сможете можете задать до 20 предустановок для любимых радиостанций.
Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания
Звук
Тюнер/прием/передача
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