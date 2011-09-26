Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Пульт ДУ
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
- Инструкция по эксплуатации
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Подключите телефон Android и наслаждайтесь потрясающим качеством звучания этой стильной акустической док-станции Philips AS851/10. Цифровая обработка звука обеспечивает кристально чистый звук и полную тишину в паузах, а с помощью ПО Songbird можно синхронизировать музыку на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Подключите телефон Android и наслаждайтесь потрясающим качеством звучания этой стильной акустической док-станции Philips AS851/10. Цифровая обработка звука обеспечивает кристально чистый звук и полную тишину в паузах, а с помощью ПО Songbird можно синхронизировать музыку на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах
Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Подключите телефон Android и наслаждайтесь потрясающим качеством звучания этой стильной акустической док-станции Philips AS851/10. Цифровая обработка звука обеспечивает кристально чистый звук и полную тишину в паузах, а с помощью ПО Songbird можно синхронизировать музыку на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Подключите телефон Android и наслаждайтесь потрясающим качеством звучания этой стильной акустической док-станции Philips AS851/10. Цифровая обработка звука обеспечивает кристально чистый звук и полную тишину в паузах, а с помощью ПО Songbird можно синхронизировать музыку на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах
акустическая док-станция с Bluetooth®
Итого:
Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.
С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.
Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?
Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.
Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.
Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..
Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.
Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.
Совместимость с устройствами на базе Android
Приложение DockStudio для Android
Звук
Аудиовоспроизведение
Громкоговорители
Комфорт
Подключения
Аксессуары
Размеры
Питание