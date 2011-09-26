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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    AS851/10
    Общая оценка / 5
    • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
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      Bluetooth

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      AS851/10
      Общая оценка / 5

      Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

      Подключите телефон Android и наслаждайтесь потрясающим качеством звучания этой стильной акустической док-станции Philips AS851/10. Цифровая обработка звука обеспечивает кристально чистый звук и полную тишину в паузах, а с помощью ПО Songbird можно синхронизировать музыку на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

      Подключите телефон Android и наслаждайтесь потрясающим качеством звучания этой стильной акустической док-станции Philips AS851/10. Цифровая обработка звука обеспечивает кристально чистый звук и полную тишину в паузах, а с помощью ПО Songbird можно синхронизировать музыку на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах

      Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

      Подключите телефон Android и наслаждайтесь потрясающим качеством звучания этой стильной акустической док-станции Philips AS851/10. Цифровая обработка звука обеспечивает кристально чистый звук и полную тишину в паузах, а с помощью ПО Songbird можно синхронизировать музыку на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

      Подключите телефон Android и наслаждайтесь потрясающим качеством звучания этой стильной акустической док-станции Philips AS851/10. Цифровая обработка звука обеспечивает кристально чистый звук и полную тишину в паузах, а с помощью ПО Songbird можно синхронизировать музыку на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция с Bluetooth®

        акустическая док-станция с Bluetooth®

        Итого:

        Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

        благодаря этой акустической док-станции

        • для Android
        Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

        Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

        Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.

        Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

        Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

        С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.

        Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

        Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

        Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?

        Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

        Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

        Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.

        Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений

        Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений

        Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.

        Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

        Изящно изогнутая задняя сторона для элегантного кристально-чистого звучания

        Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.

        Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к АС

        Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

        • Совместимость с устройствами на базе Android

          Операционная система Android версии 2.1 или выше
          Да
          Bluetooth версии 2.1 или выше
          Да
          Micro USB
          Да
          Дополнительную информацию
          и актуальные сведения о совместимости см. на www.philips.com/FlexiDock

        • Приложение DockStudio для Android

          Название приложения
          DockStudio, бесплатная загрузка через Android Market
          Совместимость
          Акустическая док-станция Philips для Android
          Воспроизведение музыки
          Приложение Songbird для Android
          Соединение Bluetooth
          между телефоном Android и акустической док-станцией. Полностью автоматическое соединение при установке на док-станцию
          Интернет-радио
          TuneIn с более чем 7000 станций
          Установки звука
          • 5-полосный эквалайзер
          • Функция DBB
          • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
          Часы
          • Аналоговый дисплей
          • Цифровой дисплей
          Будильник
          • Несколько сигналов будильника
          • Таймер отключения
          • Просыпайтесь под музыку
          • Просыпайтесь под звуки природы
          • Просыпайтесь под фотографии

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2Х15 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Типы громкоговорителей
          Акустическая система Bass Reflex
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Воспроизведение и пауза
          • Следующая и предыдущая дорожка
          • Зарядка телефона Android

        • Громкоговорители

          Излучатели
          Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.

        • Комфорт

          Подсветка
          Да
          Пульт ДУ
          Многофункциональность

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          2,1
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • SPP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м, прямая видимость
          Вход Aux
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Пульт ДУ
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • Гарантийный сертификат
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          • Руководство по быстрой установке
          • Инструкция по эксплуатации

        • Размеры

          Глубина продукта
          140  миллиметра
          Высота продукта
          157  миллиметра
          Ширина продукта
          421  миллиметра

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Пульт ДУ
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке
        • Инструкция по эксплуатации

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