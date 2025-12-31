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Больше не доступен
AS851/10
Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Подключите телефон Android и наслаждайтесь потрясающим качеством звучания этой стильной акустической док-станции Philips AS851/10. Цифровая обработка звука обеспечивает кристально чистый звук и полную тишину в паузах, а с помощью ПО Songbird можно синхронизировать музыку на телефоне и ПК.
для Android
Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.
Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.
Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?
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