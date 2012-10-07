Наслаждайтесь музыкой с iPod/iPhone, где бы вы ни были

Воспроизводите любимые мелодии с iPod/iPhone на полной громкости, где бы вы ни находились. При этом вы не только получите удовольствие от легкости и удобства использования устройства, но и сможете заряжать устройства iPod/iPhone во время воспроизведения. Кроме того, вы сможете воспроизводить музыку с CD, CD-R и CD-RW. Освободите музыку! Узнать обо всех преимуществах