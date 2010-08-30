Наслаждайтесь музыкой с iPod и CD, где бы вы ни были

Воспроизведение музыки с iPod и компакт-дисков. Магнитола с CD может похвастаться полнодиапазонной акустической системой с динамическим усилением НЧ — прибавьте звук, где бы вы ни были! Узнать обо всех преимуществах