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    Магнитола с CD

    AZD208/12
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    • Наслаждайтесь музыкой с iPod и CD, где бы вы ни были Наслаждайтесь музыкой с iPod и CD, где бы вы ни были Наслаждайтесь музыкой с iPod и CD, где бы вы ни были
      -{discount-value}

      Магнитола с CD

      AZD208/12
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь музыкой с iPod и CD, где бы вы ни были

      Воспроизведение музыки с iPod и компакт-дисков. Магнитола с CD может похвастаться полнодиапазонной акустической системой с динамическим усилением НЧ — прибавьте звук, где бы вы ни были! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Магнитола с CD

      Наслаждайтесь музыкой с iPod и CD, где бы вы ни были

      Воспроизведение музыки с iPod и компакт-дисков. Магнитола с CD может похвастаться полнодиапазонной акустической системой с динамическим усилением НЧ — прибавьте звук, где бы вы ни были! Узнать обо всех преимуществах

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        Магнитола с CD

        Магнитола с CD

        - {discount-value}

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        Наслаждайтесь музыкой с iPod и CD, где бы вы ни были

        • Док-станция для iPod
        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

        • Звук

          Выходная мощность
          2 x 1 Вт RMS
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)
          Звуковая система
          стерео

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          2

        • Подключения

          Аудио-/видеовыход
          Наушники (3,5 мм)
          Вход Aux
          Да

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
          • перемотка вперед/назад
          • следующая и предыдущая дорожка
          • воспроизведение и пауза

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          • FM стерео
          • СВ

        • Комфорт

          Тип загрузчика
          сверху
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Зарядное устройство
          iPod

        • Питание

          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Количество батарей
          6
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Аксессуары

          Прочее
          Инструкция по эксплуатации
          Кабели/подключение
          шнур питания
          Гарантия
          Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Глубина основного устройства
          228  миллиметра
          Высота основного устройства
          157  миллиметра
          Ширина основного устройства
          331  миллиметра
          Высота упаковки
          192  миллиметра
          Ширина упаковки
          400  миллиметра
          Глубина упаковки
          260  миллиметра

        • Совместимость с iPod

          Совместимые продукты
          • iPod touch
          • iPod 5-го поколения
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod mini
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod classic

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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