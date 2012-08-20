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Слушайте цифровую музыку с удовольствием
Наслаждайтесь качественным звуком дома и в пути. Портативный радиоприемник Philips с цифровой настройкой FM, возможностью питания от электросети или батарей и различными аудиовходами, включая USB Direct, карты SD и MP3 Link, станет вашим идеальным аудиоустройством. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте цифровую музыку с удовольствием
Наслаждайтесь качественным звуком дома и в пути. Портативный радиоприемник Philips с цифровой настройкой FM, возможностью питания от электросети или батарей и различными аудиовходами, включая USB Direct, карты SD и MP3 Link, станет вашим идеальным аудиоустройством. Узнать обо всех преимуществах
Портативное радио
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Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SD.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.
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Общая выходная мощность этой системы составляет 5 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
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