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    Портативное радио

    AZM310/12
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      Портативное радио

      AZM310/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте цифровую музыку с удовольствием

      Наслаждайтесь качественным звуком дома и в пути. Портативный радиоприемник Philips с цифровой настройкой FM, возможностью питания от электросети или батарей и различными аудиовходами, включая USB Direct, карты SD и MP3 Link, станет вашим идеальным аудиоустройством. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативное радио

      Слушайте цифровую музыку с удовольствием

      Наслаждайтесь качественным звуком дома и в пути. Портативный радиоприемник Philips с цифровой настройкой FM, возможностью питания от электросети или батарей и различными аудиовходами, включая USB Direct, карты SD и MP3 Link, станет вашим идеальным аудиоустройством. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативное радио

        Портативное радио

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        Слушайте цифровую музыку с удовольствием

        • USB
        • SD
        Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SD.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Работа от электросети или батарей для удобства размещения

        Работа от электросети или батарей для удобства размещения

        Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.

        Радио FM для прослушивания радиостанций

        0

        Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)

        Общая выходная мощность этой системы составляет 5 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

        • Звук

          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Звуковая система
          стерео
          Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
          5 Вт

        • Громкоговорители

          Решетки АС
          металл
          Количество встроенных АС
          2

        • Подключения

          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • Флэш-накопитель USB
          • Карта памяти SD
          Режимы воспроизведения
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующего / предыдущего альбома
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          FM

        • Комфорт

          Подсветка
          Да
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей с подсветкой

        • Питание

          Тип элемента питания
          AA
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Количество батарей
          6

        • Аксессуары

          Инструкция по эксплуатации
          Многоязычное
          Кабели/подключение
          Адаптер перем./пост. тока
          Гарантия
          Гарантийный талон

        • Размеры

          Вес брутто
          1,4  кг
          Глубина основного устройства
          90  миллиметра
          Высота основного устройства
          96  миллиметра
          Вес
          2  кг
          Ширина основного устройства
          270  миллиметра
          Высота упаковки
          264  миллиметра
          Ширина упаковки
          284  миллиметра
          Глубина упаковки
          155  миллиметра

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