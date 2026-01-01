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Больше не доступен

портативная беспроводная АС

BT2200A/00

Акустическая система, которая живет в вашем ритме

Эту прочную и водонепроницаемую беспроводную акустическую систему можно брать с собой куда угодно — абсолютно в любую погоду. Она отличается как высокой мощностью звучания, так и надежностью корпуса.

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Акустическая система, которая живет в вашем ритме

  • Bluetooth®

  • Встроенный микрофон для вызовов

  • Аккумулятор

Высокое качество звука и надежная конструкция

Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Технические характеристики

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