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Больше не доступен
BT2200A/00
Акустическая система, которая живет в вашем ритме
Эту прочную и водонепроницаемую беспроводную акустическую систему можно брать с собой куда угодно — абсолютно в любую погоду. Она отличается как высокой мощностью звучания, так и надежностью корпуса.
Bluetooth®
Встроенный микрофон для вызовов
Аккумулятор
Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.
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