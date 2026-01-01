КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Снимок одного продукта
  • Фотография продукта в процессе использования

Больше не доступен

портативная беспроводная АС

BT51W/00

Танцпол в вашей комнате

Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку.

Посмотреть все преимущества

Танцпол в вашей комнате

  • Bluetooth®

  • Белый

Широкополосный динамик 1,5". Чистый, четкий звук

Устройство весит всего 90 г, и вы сможете легко брать его с собой куда угодно. Широкополосный динамик 1,5" обеспечивает чистое и четкое звучание даже на большой громкости.

5 часов воспроизведения

Аккумулятор обеспечивает 5 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Зарядка занимает менее 3 часов и выполняется через кабель microUSB, входящий в комплект поставки.

Устройство готово к сопряжению по Bluetooth сразу после включения

Сопряжение с устройством Bluetooth — это просто. Просто включите АС, и она готова к сопряжению. Беспроводная связь имеет радиус действия до 10 м.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения