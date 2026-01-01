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Больше не доступен
BT51W/00
Танцпол в вашей комнате
Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку.
Bluetooth®
Белый
Устройство весит всего 90 г, и вы сможете легко брать его с собой куда угодно. Широкополосный динамик 1,5" обеспечивает чистое и четкое звучание даже на большой громкости.
Аккумулятор обеспечивает 5 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Зарядка занимает менее 3 часов и выполняется через кабель microUSB, входящий в комплект поставки.
Сопряжение с устройством Bluetooth — это просто. Просто включите АС, и она готова к сопряжению. Беспроводная связь имеет радиус действия до 10 м.
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