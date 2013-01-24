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- Руководство по быстрой установке
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
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Танцпол в вашей комнате
Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Танцпол в вашей комнате
Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку. Узнать обо всех преимуществах
Танцпол в вашей комнате
Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Танцпол в вашей комнате
Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку. Узнать обо всех преимуществах
портативная беспроводная АС
Цена магазина Philips
Итого:
Устройство весит всего 90 г, и вы сможете легко брать его с собой куда угодно. Широкополосный динамик 1,5" обеспечивает чистое и четкое звучание даже на большой громкости.
Аккумулятор обеспечивает 5 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Зарядка занимает менее 3 часов и выполняется через кабель microUSB, входящий в комплект поставки.
Сопряжение с устройством Bluetooth — это просто. Просто включите АС, и она готова к сопряжению. Беспроводная связь имеет радиус действия до 10 м.
Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом искажения звука, вызванные ограничениями, устраняются без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
В комплект входит кабель microUSB
Аксессуары
Совместимость
Подключения
Дизайн и отделка
Звук
Питание
Размеры