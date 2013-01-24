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    портативная беспроводная АС

    BT51W/00
    Общая оценка / 5
    • Танцпол в вашей комнате Танцпол в вашей комнате Танцпол в вашей комнате
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      портативная беспроводная АС

      BT51W/00
      Общая оценка / 5

      Танцпол в вашей комнате

      Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      портативная беспроводная АС

      Танцпол в вашей комнате

      Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку. Узнать обо всех преимуществах

      Танцпол в вашей комнате

      Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      портативная беспроводная АС

      Танцпол в вашей комнате

      Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку. Узнать обо всех преимуществах

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        портативная беспроводная АС

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Танцпол в вашей комнате

        • Bluetooth®
        • Белый

        Широкополосный динамик 1,5". Чистый, четкий звук

        Устройство весит всего 90 г, и вы сможете легко брать его с собой куда угодно. Широкополосный динамик 1,5" обеспечивает чистое и четкое звучание даже на большой громкости.

        5 часов воспроизведения

        Аккумулятор обеспечивает 5 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Зарядка занимает менее 3 часов и выполняется через кабель microUSB, входящий в комплект поставки.

        Устройство готово к сопряжению по Bluetooth сразу после включения

        Сопряжение с устройством Bluetooth — это просто. Просто включите АС, и она готова к сопряжению. Беспроводная связь имеет радиус действия до 10 м.

        Функция антиклиппинга. Никаких искажений на большой громкости

        Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом искажения звука, вызванные ограничениями, устраняются без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

        Радиус действия беспроводной связи до 10 м

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

        Зарядка через USB. В комплект входит кабель microUSB

        В комплект входит кабель microUSB

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Руководство по быстрой установке
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          Кабель
          Зарядный кабель USB

        • Совместимость

          другое устройство с поддержкой Bluetooth
          Да
          совместимость с
          iOS 10.2 или ниже, Bluetooth 4.2 или ниже

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          Зона видимости 10 м

        • Дизайн и отделка

          цвет
          Белый

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 Вт
          Звуковая система
          Моно

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Время работы от батарей
          5  ч

        • Размеры

          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          8,1 x 9,5 x 11,3 см
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          6,1 x 6,1 x 7,6
          Вес продукта
          0,135  кг
          Вес, включая упаковку
          0,18  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Руководство по быстрой установке
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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