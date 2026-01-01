Танцпол в вашей комнате

Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку.