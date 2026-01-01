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Больше не доступен
BTM2460/12
Стереозвук HiFi, заполняющий ваш дом
Подключайте одновременно до двух устройств Bluetooth или используйте порт USB Direct. Настраивайте звучание с помощью цифрового управления звуком. Используйте аудиовход и подключайте любые музыкальные устройства — придайте музыке новое звучание. Плоский, компактный дизайн и возможность крепления на стену.
Bluetooth®
с MULTIPAIR
Беспроводная передача звука через Bluetooth® все чаще используется в мире аудиосистем, однако к большинству систем с функцией Bluetooth® можно подключить лишь одно устройство. Функция сопряжения с несколькими устройствами позволяет подключать до трех устройств одновременно и мгновенно переключаться между ними.
Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
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