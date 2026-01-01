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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

BTM2460/12

Стереозвук HiFi, заполняющий ваш дом

Подключайте одновременно до двух устройств Bluetooth или используйте порт USB Direct. Настраивайте звучание с помощью цифрового управления звуком. Используйте аудиовход и подключайте любые музыкальные устройства — придайте музыке новое звучание. Плоский, компактный дизайн и возможность крепления на стену.

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Стереозвук HiFi, заполняющий ваш дом

  • Bluetooth®

  • с MULTIPAIR

Потоковая передача музыки через Bluetooth® благодаря возможности сопряжения с несколькими устройствами

Потоковая передача музыки через Bluetooth® благодаря возможности сопряжения с несколькими устройствами

Беспроводная передача звука через Bluetooth® все чаще используется в мире аудиосистем, однако к большинству систем с функцией Bluetooth® можно подключить лишь одно устройство. Функция сопряжения с несколькими устройствами позволяет подключать до трех устройств одновременно и мгновенно переключаться между ними.

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Технические характеристики

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