Потоковая передача музыки через Bluetooth® благодаря возможности сопряжения с несколькими устройствами

Беспроводная передача звука через Bluetooth® все чаще используется в мире аудиосистем, однако к большинству систем с функцией Bluetooth® можно подключить лишь одно устройство. Функция сопряжения с несколькими устройствами позволяет подключать до трех устройств одновременно и мгновенно переключаться между ними.