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Больше не доступен
CAM110BL/00
Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!
Благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения видеокамера ESee снимает великолепное видео высокой четкости Full HD. Кроме того, вы можете выбрать один из двух форматов записи: HD или формат для отправки видео по электронной почте, который позволяет передать и воспроизвести видео на экране ТВ в 4 раза быстрее.
Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.
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