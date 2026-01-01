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Больше не доступен
CAM150BU/00
Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!
Прочная водонепроницаемая видеокамера ESee CAM150 отлично подходит для съемки внутри и вне помещений, даже в воде и снегу. Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео повышенной четкости, а функция записи в двух форматах — HD и формате для отправки по электронной почте — позволяет быстро передать видео удобным вам способом.
Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.
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