Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD

Записывайте видео в высоком разрешении и просматривайте их в том же качестве (full HD 1080p). "1080" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране); "P" обозначает прогрессивную развертку, или последовательное отображение строк в каждом кадре. Значение 1080p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.