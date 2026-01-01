КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Образ продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Образ продукта

Больше не доступен

Видеокамера HD

CAM200WH/00

Просто покажите любимые моменты на экране ТВ или на веб-сайте

С камерой Philips ESee CAM200 вы сможете с легкостью фотографировать и снимать видео, а затем мгновенно обмениваться файлами с друзьями и близкими. Просто перетащите фотоснимки с 3-дюймового сенсорного экрана камеры на ТВ или в веб-приложение — быстро и без проводов!

Посмотреть все преимущества

с помощью встроенного модуля WiFi

Просто покажите любимые моменты на экране ТВ или на веб-сайте

Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD

Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD

Записывайте видео в высоком разрешении и просматривайте их в том же качестве (full HD 1080p). "1080" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране); "P" обозначает прогрессивную развертку, или последовательное отображение строк в каждом кадре. Значение 1080p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.

Записывайте более четкие видео без дрожания благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения

Записывайте более четкие видео без дрожания благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения

Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео в отличном качестве, которыми вы всегда будете гордиться. Датчики с системой гиростабилизации и улучшенными алгоритмами обеспечивают запись видео без дрожания и искажения изображения. Эти датчики измеряют расстояние от земли до объектива камеры и выполняют корректировку в случае колебания видеокамеры. Данная улучшенная технология позволяет всегда добиваться четкости изображения, а также заснять лучшие моменты в вашей жизни.

Встроенный Wi-Fi позволяет передавать медиафайлы без проводов и ПК

Видеокамера оснащена модулем Wi-Fi, что позволяет мгновенно передавать медиафайлы без проводов и ПК. Видеокамеру можно подключить по беспроводному соединению к устройствам Philips SimplyShare и DLNA-совместимым ТВ, плеерам Blu-ray, сетевым медиаплеерам, домашним кинотеатрам и фоторамкам, чтобы просматривать любимые фото и видео на экране большего размера. Кроме того, благодаря встроенным приложениям Facebook, Twitter, YouTube и Picasa вы сможете загружать видеоролики и фотоснимки прямо на веб-сайты. С видеокамерой Philips ESee обмениваться медиафайлами по-настоящему просто.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице