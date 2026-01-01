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Больше не доступен
CAM200WH/00
Просто покажите любимые моменты на экране ТВ или на веб-сайте
С камерой Philips ESee CAM200 вы сможете с легкостью фотографировать и снимать видео, а затем мгновенно обмениваться файлами с друзьями и близкими. Просто перетащите фотоснимки с 3-дюймового сенсорного экрана камеры на ТВ или в веб-приложение — быстро и без проводов!
Записывайте видео в высоком разрешении и просматривайте их в том же качестве (full HD 1080p). "1080" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране); "P" обозначает прогрессивную развертку, или последовательное отображение строк в каждом кадре. Значение 1080p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.
Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео в отличном качестве, которыми вы всегда будете гордиться. Датчики с системой гиростабилизации и улучшенными алгоритмами обеспечивают запись видео без дрожания и искажения изображения. Эти датчики измеряют расстояние от земли до объектива камеры и выполняют корректировку в случае колебания видеокамеры. Данная улучшенная технология позволяет всегда добиваться четкости изображения, а также заснять лучшие моменты в вашей жизни.
Видеокамера оснащена модулем Wi-Fi, что позволяет мгновенно передавать медиафайлы без проводов и ПК. Видеокамеру можно подключить по беспроводному соединению к устройствам Philips SimplyShare и DLNA-совместимым ТВ, плеерам Blu-ray, сетевым медиаплеерам, домашним кинотеатрам и фоторамкам, чтобы просматривать любимые фото и видео на экране большего размера. Кроме того, благодаря встроенным приложениям Facebook, Twitter, YouTube и Picasa вы сможете загружать видеоролики и фотоснимки прямо на веб-сайты. С видеокамерой Philips ESee обмениваться медиафайлами по-настоящему просто.
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