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Больше не доступен

CarStudioАвтомобильная док-система для мультимедиа

CMD305A/12

Подключение к приборной панели

Садитесь за руль вместе с автомобильной мультимедийной системой Philips, полностью совместимой с телефоном Android. Заряжайте устройство на приборной панели, управляйте воспроизведением с помощью бесплатного приложения и отвечайте на вызовы по громкой связи — подключать телефон к док-станции не обязательно.

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с бесплатным приложением CarStudio для использования в автомобиле

Подключение к приборной панели

  • Док-станция для телефонов Android

Аудиовыход для подключения усилителя

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Выдвижная станция придаст приборной панели аккуратный и элегантный внешний вид

Выдвижная станция придаст приборной панели аккуратный и элегантный внешний вид

С автомобильной мультимедийной системой Philips вождение будет еще удобней. Просто установите телефон Android в док-станцию — и он превратится в часть автомобильной аудиосистемы. Больше никаких трудностей с подключением и спутанными проводами. Просто установите телефон Android в док-станцию и заряжайте его, воспроизводите с него музыку и совершайте вызовы по громкой связи. Помимо всего прочего, также можно пользоваться и другими доступными на устройстве функциями, например системой навигации и сервисами определения местоположения. С Philips ваша поездка всегда будет приятной.

Технические характеристики

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  • 🔓 Ранний доступ к Чёрной пятнице открыт!
  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года