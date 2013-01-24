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    Автомобильная мультимедийная система с док-станцией

    CMD305A/12
    • Подключение к приборной панели Подключение к приборной панели Подключение к приборной панели
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      Автомобильная мультимедийная система с док-станцией

      CMD305A/12

      Подключение к приборной панели

      Садитесь за руль вместе с автомобильной мультимедийной системой Philips, полностью совместимой с телефоном Android. Заряжайте устройство на приборной панели, управляйте воспроизведением с помощью бесплатного приложения и отвечайте на вызовы по громкой связи — подключать телефон к док-станции не обязательно. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Автомобильная мультимедийная система с док-станцией

      Подключение к приборной панели

      Садитесь за руль вместе с автомобильной мультимедийной системой Philips, полностью совместимой с телефоном Android. Заряжайте устройство на приборной панели, управляйте воспроизведением с помощью бесплатного приложения и отвечайте на вызовы по громкой связи — подключать телефон к док-станции не обязательно. Узнать обо всех преимуществах

      Подключение к приборной панели

      Садитесь за руль вместе с автомобильной мультимедийной системой Philips, полностью совместимой с телефоном Android. Заряжайте устройство на приборной панели, управляйте воспроизведением с помощью бесплатного приложения и отвечайте на вызовы по громкой связи — подключать телефон к док-станции не обязательно. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Автомобильная мультимедийная система с док-станцией

      Подключение к приборной панели

      Садитесь за руль вместе с автомобильной мультимедийной системой Philips, полностью совместимой с телефоном Android. Заряжайте устройство на приборной панели, управляйте воспроизведением с помощью бесплатного приложения и отвечайте на вызовы по громкой связи — подключать телефон к док-станции не обязательно. Узнать обо всех преимуществах

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        Автомобильная мультимедийная система с док-станцией

        Итого:

        Подключение к приборной панели

        с бесплатным приложением CarStudio для использования в автомобиле

        • Док-станция для телефонов Android
        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

        Встроенный модуль Bluetooth для звонков по громкой связи и прослушивания музыки через АС

        Встроенный модуль Bluetooth для звонков по громкой связи и прослушивания музыки через АС

        Держите все под контролем с помощью автомобильной системы Philips. Благодаря встроенному модулю Bluetooth вы можете подключить iPhone к автомобильной аудиосистеме и совершать вызовы по громкой связи с помощью встроенного микрофона и автомобильных АС. Кроме того, он также позволяет слушать музыку на iPhone через автомобильные АС, даже не устанавливая устройство в док-станцию. Надежное подключение и отличный звук гарантируют высокую четкость телефонных разговоров. Система Philips позволяет не отвлекаться от дороги, а это значит, вождение будет безопасным и комфортным.

        Бесплатное приложение Philips CarStudio — полный контроль над воспроизведением

        Бесплатное приложение Philips CarStudio — полный контроль над воспроизведением

        Приложение Philips CarStudio дополняет док-станцию Philips множеством уникальных функций. Вы сможете совершать вызовы по громкой связи с помощью телефона Android и просматривать музыкальную коллекцию. Большие кнопки управления обеспечивают легкий и удобный доступ. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу это приложение идеально подходит для использования в автомобиле. Приложение можно загрузить совершенно бесплатно в Google Play Store.

        Выдвижная станция придаст приборной панели аккуратный и элегантный внешний вид

        Выдвижная станция придаст приборной панели аккуратный и элегантный внешний вид

        С автомобильной мультимедийной системой Philips вождение будет еще удобней. Просто установите телефон Android в док-станцию — и он превратится в часть автомобильной аудиосистемы. Больше никаких трудностей с подключением и спутанными проводами. Просто установите телефон Android в док-станцию и заряжайте его, воспроизводите с него музыку и совершайте вызовы по громкой связи. Помимо всего прочего, также можно пользоваться и другими доступными на устройстве функциями, например системой навигации и сервисами определения местоположения. С Philips ваша поездка всегда будет приятной.

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

        Технические характеристики

        • Дисплей

          Тип
          Высококонтрастный ч/б ЖК-дисплей
          Подсветка кнопок
          Белый

        • Поддерживаемые медианосители

          Флэш-накопитель USB
          Да
          Потоковая передача музыки через Bluetooth
          Да
          Воспроизведение музыки с телефона Android
          Да
          Аудиовход
          Да

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          Флэш-накопитель USB
          Формат сжатия
          • MP3
          • WMA
          Поддержка меток ID3
          Название композиции, исполнитель, альбом
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
          Режимы для USB Direct
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Повтор
          • Вперемешку
          Режим воспроизведения
          Зарядка телефона Android

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • AM
          • FM стерео
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автопоиск и сохранение
          Количество предустановок радиостанций
          18 (FM), 12 (AM)
          RDS
          • Название станции
          • Тип программы
          • Новости и обстановка на дороге
          • Авточастота

        • Звук

          Эквалайзер
          3-х полосный
          Настройки эквалайзера
          • Классика
          • Джаз
          • Поп
          • Рок
          • Плоский
          • Оптимально
          • Техно
          • Пользовательский
          Улучшение звука
          • MAX Sound
          • Динамическое усиление басов
          Выходная мощность (макс.)
          50 Вт x 4 канала
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)

        • Подключения

          Аудиовход
          Для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
          Выход предусилителя
          2 пары разъемов RCA (L/R)
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • SPP
          Версия Bluetooth
          2,1
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          Зона видимости 10 м

        • Совместимость с телефонами Android

          Версия Android
          V2.2 или более поздняя версия
          Версия Bluetooth
          V2.1 или более поздняя версия
          Зарядка
          Через разъем micro-USB
          Ширина устройства
          52–73 мм

        • Безопасность/защита от кражи

          Затемнение дисплея
          10 или 20 секунд

        • Аксессуары

          руководство пользователя
          • Английский
          • Испанский
          Краткое руководство
          Английский, испанский

        • Питание

          Источник питания
          12 В постоянного тока

        • Размеры

          Глубина продукта
          140  мм
          Высота продукта
          58  мм
          Ширина продукта
          188  мм
          Шасси
          Стандарт 1 Din

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