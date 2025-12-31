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Больше не доступен
CMD305A/12
Подключение к приборной панели
Садитесь за руль вместе с автомобильной мультимедийной системой Philips, полностью совместимой с телефоном Android. Заряжайте устройство на приборной панели, управляйте воспроизведением с помощью бесплатного приложения и отвечайте на вызовы по громкой связи — подключать телефон к док-станции не обязательно.
Док-станция для телефонов Android
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
С автомобильной мультимедийной системой Philips вождение будет еще удобней. Просто установите телефон Android в док-станцию — и он превратится в часть автомобильной аудиосистемы. Больше никаких трудностей с подключением и спутанными проводами. Просто установите телефон Android в док-станцию и заряжайте его, воспроизводите с него музыку и совершайте вызовы по громкой связи. Помимо всего прочего, также можно пользоваться и другими доступными на устройстве функциями, например системой навигации и сервисами определения местоположения. С Philips ваша поездка всегда будет приятной.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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