Выдвижная станция придаст приборной панели аккуратный и элегантный внешний вид

С автомобильной мультимедийной системой Philips вождение будет еще удобней. Просто установите телефон Android в док-станцию — и он превратится в часть автомобильной аудиосистемы. Больше никаких трудностей с подключением и спутанными проводами. Просто установите телефон Android в док-станцию и заряжайте его, воспроизводите с него музыку и совершайте вызовы по громкой связи. Помимо всего прочего, также можно пользоваться и другими доступными на устройстве функциями, например системой навигации и сервисами определения местоположения. С Philips ваша поездка всегда будет приятной.