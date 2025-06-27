Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Воздухопоток вентилятора 2230 м3/ч
Пульт ДУ
Высота 105 см и тонкий дизайн
Можно использовать как аромадиффузор
Благодаря широкому и высокому отверстию для прохождения воздуха устройство обеспечивает максимальный охват и быстро охладит воздух во всей комнате. Благодаря углу поворота на 60 градусов он захватит даже труднодоступные участки, чтобы у вас в комнате было прохладно и уютно.
Дополните функцию охлаждения ароматерапией и используйте любимые эфирные масла для создания расслабляющей атмосферы чувственного восприятия. Приобретаемый отдельно модуль аромадиффузора позволит вам расслабиться в идеальной уютной обстановке (1).
Насладитесь прохладой и крепким сном благодаря бесшумному ночному режиму работы прибора. В этом режиме скорость работы вентилятора снижается до минимальной, чтобы вы могли легко уснуть, а также экономит электроэнергию.
4.9
из 5
44
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
Олеся 1108
27/06/2025
Україна
Зручний , не шумний . У своєю функцією справляється
Плюсы
Зручний
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/11 Вентилятор-вежа
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Плюсы
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Минусы
Ще не знайшов
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
06/08/2024
Україна
Проверенный покупатель
Вентилятор має чудову якість.
Вентилятор потужний, охолоджує чудово, тихий в роботі. Єдине не зрозуміло, чому в нічному режимі, вентилятор працює на швидкрсті бідьше ніж мінімальна. Дуже швидко як для нічного режиму. Ну і ще мені чомусь підставка прийшла з двох частин, які мають різні кольори, вежа сіра, а основа сіро-біла.
Плюсы
Чудова якість, дизайн, потужність.
Минусы
Нічний режим працює, як на максимальній швидкості. Дуже потужно і як для ночі шумно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5535/11 Вентилятор-вежа
(1) Эфирные масла не входят в комплект поставки этого изделия.
(2) Средний уровень шума, на основании IEC 60704-2-7:2020.