Беспроводная музыкальная система Philips даст свободу использованию портативных музыкальных устройств и сделает воспроизведение громким и чистым. Эта док-станция 2-в-1 совместима с iPod и Philips GoGear.
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Док-станция
Свобода портативной музыки
Беспроводная музыкальная система Philips даст свободу использованию портативных музыкальных устройств и сделает воспроизведение громким и чистым. Эта док-станция 2-в-1 совместима с iPod и Philips GoGear.
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