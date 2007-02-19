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    Док-станция

    DC1000/00
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    • Свобода портативной музыки Свобода портативной музыки Свобода портативной музыки
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      Док-станция

      DC1000/00
      Общая оценка / 5

      Свобода портативной музыки

      Беспроводная музыкальная система Philips даст свободу использованию портативных музыкальных устройств и сделает воспроизведение громким и чистым. Эта док-станция 2-в-1 совместима с iPod и Philips GoGear.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Док-станция

      Свобода портативной музыки

      Беспроводная музыкальная система Philips даст свободу использованию портативных музыкальных устройств и сделает воспроизведение громким и чистым. Эта док-станция 2-в-1 совместима с iPod и Philips GoGear.

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        Свобода портативной музыки

        Плеер iPod

        Плеер iPod

        Воспроизведение и зарядка плееров iPod и GoGear

        Воспроизведение и зарядка плееров iPod и GoGear

        • Звук

          Регулятор громкости
          Регулятор громкости «вверх / вниз»

        • Возможности подключения

          Питание
          Вход постоянного тока
          Разъемы на задней панели
          Линейный выход
          Видеовыход — аналоговый
          Видеоразъем (3,5 мм)

        • Функции управления

          Пульт ДУ
          Пульт для карт

        • Аксессуары

          Держатель
          Зарядка и адаптеры для GoGear и iPod
          Кабели
          Кабель док-станции
          Гарантийная карточка
          Гарантийная карточка
          Краткое руководство
          Английский

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