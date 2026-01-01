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Больше не доступен

Philips Fidelioакустическая система с док-станцией

DCM5090/10

Напольные АС

Великолепное качество воспроизведения с компакт-дисков и устройств iPod/iPhone/iPad благодаря технологиям LivingSound и PureDigital, которые обеспечивают объемный, кристально чистый звук. Эта док-система 3.1 DCM5090/10 от Philips с выходной мощностью 200 Вт оснащена встроенным сабвуфером и удобным док-разъемом.

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Одержимые звуком

Напольные АС

  • Док-станция для iPod/iPhone/iPad

Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

Технические характеристики

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