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    акустическая док-станция

    DS1150/11
    Общая оценка / 5
    • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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      акустическая док-станция

      DS1150/11
      Общая оценка / 5

      Звук, заполняющий ваш дом

      Компактная акустическая док-станция DS1150/11 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и возможность зарядки второго устройства через USB. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Звук, заполняющий ваш дом

      Компактная акустическая док-станция DS1150/11 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и возможность зарядки второго устройства через USB. Узнать обо всех преимуществах

      Звук, заполняющий ваш дом

      Компактная акустическая док-станция DS1150/11 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и возможность зарядки второго устройства через USB. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Звук, заполняющий ваш дом

      Компактная акустическая док-станция DS1150/11 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и возможность зарядки второго устройства через USB. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция

        акустическая док-станция

        Итого:

        Звук, заполняющий ваш дом

        Одержимые звуком

        • с 30-контактным разъемом
        • для iPod/iPhone
        • USB-порт для зарядки
        • 6 Вт
        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.

        Общая выходная мощность 4 Вт RMS

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod classic
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod touch
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
          • iPod 5-го поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          • DockStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Совместимость
          iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
          Более 7000 интернет-радиостанций
          Да
          Прогноз погоды на 5 дней
          Да
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • управление воспроизведением
          Установки звука
          • 5-полосный эквалайзер
          • Функция DBB
          • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
          Часы
          • аналоговый дисплей
          • цифровой дисплей
          Будильник
          • несколько сигналов будильника
          • таймер отключения

        • Звук

          Выходная мощность
          4 Вт (RMS)
          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Зарядка

          USB-устройства
          5 В

        • Функции управления

          Часы
          Цифровые
          Зарядное устройство
          • iPod
          • iPhone

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          176 x 176 x 77  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          222 x 139 x 222 мм
          Вес продукта
          0,88  кг
          Вес, включая упаковку
          1,08  кг

        • Питание

          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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