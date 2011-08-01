  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

акустическая док-станция

DS8530/10
Общая оценка / 5
  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
    -{discount-value}

    акустическая док-станция

    DS8530/10
    Общая оценка / 5

    Звук, заполняющий ваш дом

    Благодаря технологии PureDigital эта роскошная и элегантная акустическая док-станция Philips великолепно воспроизводит аудио с iPod/iPhone/iPad. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Благодаря технологии PureDigital эта роскошная и элегантная акустическая док-станция Philips великолепно воспроизводит аудио с iPod/iPhone/iPad. Узнать обо всех преимуществах

    Звук, заполняющий ваш дом

    Благодаря технологии PureDigital эта роскошная и элегантная акустическая док-станция Philips великолепно воспроизводит аудио с iPod/iPhone/iPad. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Благодаря технологии PureDigital эта роскошная и элегантная акустическая док-станция Philips великолепно воспроизводит аудио с iPod/iPhone/iPad. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Док-станция

      Добавление аксессуаров

      акустическая док-станция

      акустическая док-станция

      Итого:

      Звук, заполняющий ваш дом

      Одержимые звуком

      • для iPod/iPhone/iPad
      Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

      Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

      Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

      SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

      SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

      Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

      Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.

      Общая вых. мощность 30 Вт RMS

      Общая вых. мощность 30 Вт RMS

      Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к АС

      Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

      Великолепный вид как с установленными в док-станцию устройствами iPhone/iPod, так и без них

      Установите iPod или iPhone в акустическую док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций акустическая док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.

      Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

      Эквивалентный акустический объем 2 л для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания.

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        iPad

      • Приложение для iPod/iPhone/iPad

        Название приложения
        • DockStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Совместимость
        iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
        Более 7000 интернет-радиостанций
        Да
        Прогноз погоды на 5 дней
        Да
        Воспроизведение
        • Навигация по альбому/дорожке
        • управление воспроизведением
        Установки звука
        • 5-полосный эквалайзер
        • Функция DBB
        • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
        • FullSound™
        Часы
        • аналоговый дисплей
        • цифровой дисплей
        Будильник
        • несколько сигналов будильника
        • таймер отключения

      • Звук

        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Выходная мощность
        2 x 15 Вт RMS

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
        • следующая и предыдущая дорожка
        • воспроизведение и пауза

      • Громкоговорители

        Излучатели АС
        Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
        Улучшения АС
        Акустические системы Bass Reflex

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      • Подключения

        Вход Aux
        Да

      • Комфорт

        Зарядное устройство
        • iPod
        • iPhone
        • iPad

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        155 x 430 x 132  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        223 x 510 x 225 мм
        Вес
        2,01  кг
        Вес, включая упаковку
        4,3  кг

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.