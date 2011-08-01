Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
Звук, заполняющий ваш дом
Благодаря технологии PureDigital эта роскошная и элегантная акустическая док-станция Philips великолепно воспроизводит аудио с iPod/iPhone/iPad. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Благодаря технологии PureDigital эта роскошная и элегантная акустическая док-станция Philips великолепно воспроизводит аудио с iPod/iPhone/iPad. Узнать обо всех преимуществах
Звук, заполняющий ваш дом
Благодаря технологии PureDigital эта роскошная и элегантная акустическая док-станция Philips великолепно воспроизводит аудио с iPod/iPhone/iPad. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Благодаря технологии PureDigital эта роскошная и элегантная акустическая док-станция Philips великолепно воспроизводит аудио с iPod/iPhone/iPad. Узнать обо всех преимуществах
акустическая док-станция
Итого:
Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.
Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.
Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.
Установите iPod или iPhone в акустическую док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций акустическая док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.
Эквивалентный акустический объем 2 л для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания.
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Совместима с iPad
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Звук
Аудиовоспроизведение
Громкоговорители
Аксессуары
Подключения
Комфорт
Размеры
Питание