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  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

Больше не доступен

Серия 1200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP1222/00

4.6
| (14) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт
2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Наслаждайтесь превосходным вкусом и ароматом кофе из свежих зерен при идеальной температуре благодаря нашей интеллектуальной системе приготовления. Классический капучинатор позволяет с легкостью создавать нежный капучино или латте макиато. Фильтр AquaClean (номер патента: EP1498060B1) не входит в комплект.
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Благодаря простой сенсорной панели управления

2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

  • 2 вида кофе

  • Классический капучинатор

  • Красный

  • Сенсорный дисплей

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

14

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

3
2

05/01/2021

Україна

Україна

Отличная кофемашина!

Недавно приобрели эту кофемашину. Не нарадуемся. Эспрессо великолепный, латте взбивается на ура, главное, чтобы молоко было нормальным. Дизайн отличный, размеры не громоздкие. Лоток с водой выдвигается вперед, это дает воможность поставить ее в ограниченное по бокам пространство. Семейство довольно.

Плюсы

Отличный кофе, классный дизайн, удобное расположение емкости для воды

Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

23/04/2020

Україна

Україна

У кофемашины удобная панель

Очень доволен покупкой, пользуюсь уже больше 3 месяцев, восторге от кофе, легкая в очистке и удобная панель, 2 кофе одним нажатием и очень красивый дизайн.

Плюсы

Сенсорная панель

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

15/04/2020

Україна

Україна

У этой кофе машины много хороших достоинств !

К кофе я всегда относилась спокойно, пока не появилась эта машина. Теперь наша семья частенько радует себя вкусным и ароматным кофе по утрам. она превзошла мои ожидания,надежна, и вообще классная). Машина суперпростая в использовании. Пробовала кофе другого бренда, разочаровалась! Берите смело Филипс не пожалеете !!!))Пейте кофе с удовольствием! Ставлю 5 звёзд

Плюсы

Быстрое приготовление кофе , легко чиститься) сама себя промывает !!!

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      Примечания

      1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      2. для температуры от 70 до 82 °C