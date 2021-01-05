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Больше не доступен
2 вида кофе
Классический капучинатор
Красный
Сенсорный дисплей
Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.
При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
4.6
из 5
14
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
lavytory
05/01/2021
Україна
Отличная кофемашина!
Недавно приобрели эту кофемашину. Не нарадуемся. Эспрессо великолепный, латте взбивается на ура, главное, чтобы молоко было нормальным. Дизайн отличный, размеры не громоздкие. Лоток с водой выдвигается вперед, это дает воможность поставить ее в ограниченное по бокам пространство. Семейство довольно.
Плюсы
Отличный кофе, классный дизайн, удобное расположение емкости для воды
Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Rostok98
23/04/2020
Україна
У кофемашины удобная панель
Очень доволен покупкой, пользуюсь уже больше 3 месяцев, восторге от кофе, легкая в очистке и удобная панель, 2 кофе одним нажатием и очень красивый дизайн.
Плюсы
Сенсорная панель
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Zinc
15/04/2020
Україна
У этой кофе машины много хороших достоинств !
К кофе я всегда относилась спокойно, пока не появилась эта машина. Теперь наша семья частенько радует себя вкусным и ароматным кофе по утрам. она превзошла мои ожидания,надежна, и вообще классная). Машина суперпростая в использовании. Пробовала кофе другого бренда, разочаровалась! Берите смело Филипс не пожалеете !!!))Пейте кофе с удовольствием! Ставлю 5 звёзд
Плюсы
Быстрое приготовление кофе , легко чиститься) сама себя промывает !!!
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 1200 EP1222/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
для температуры от 70 до 82 °C