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Серия 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Больше не доступен
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EP1222/00
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Все (6)
Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco: установка другого фильтра
Как изменить объем кофе на кофемашине Philips
Как смазывать варочную группу кофемашины Philips
Как использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips?
Как очищать кофемашину Philips от накипи?
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Таблетки для удаления масляного налета
Пакетики средства для очистки контуров подачи молока
Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
Капучинатор Philips LatteGo протекает снизу
На кофемашине Philips отображается "Опустошите контейнер для кофейной гущи", но контейнер пуст
Кофемашина Philips плохо вспенивает молоко
Кофемашина Philips потребляет и не готовит молотый кофе
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