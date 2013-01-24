2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах
2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах
Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.
Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.
Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.
Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.
Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.
При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
Поддерживать кофемашину в идеальном состоянии еще никогда не было так просто — эта автоматическая программа уведомляет вас о необходимости удаления налета. Вы можете настроить частоту появления уведомлений в соответствии с жесткостью воды в вашем доме.
Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.
Страна изготовления
Общие характеристики
Технические характеристики
Персональные настройки
Разнообразные функции
Другие возможности
Аксессуары
Обслуживание
Забота об окружающей среде
CA6704/10