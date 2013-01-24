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Series 2200

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP2220/10
Общая оценка / 5
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
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    Series 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP2220/10
    Общая оценка / 5

    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

    Series 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

    Series 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

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      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Благодаря простой сенсорной панели управления

      • 2 вида кофе
      • Классический капучинатор
      • Матовый черный
      • Сенсорная панель управления
      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

      Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

      Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

      Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

      Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять*

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять*

      Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      Автоматическое удаление налета для удобства использования

      Автоматическое удаление налета для удобства использования

      Поддерживать кофемашину в идеальном состоянии еще никогда не было так просто — эта автоматическая программа уведомляет вас о необходимости удаления налета. Вы можете настроить частоту появления уведомлений в соответствии с жесткостью воды в вашем доме.

      Простая очистка деталей в посудомоечной машине

      Простая очистка деталей в посудомоечной машине

      Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Италия
        Сделано в
        Румыния

      • Общие характеристики

        Пользовательский интерфейс
        Сенсорная панель управления
        Молочное решение
        Классический капучинатор

      • Технические характеристики

        Емкость контейнера для отходов
        12  порций
        Частота
        50  Гц
        Высота чашки (макс.)
        150  миллиметра
        напряжение
        230  В
        Цвет и отделка
        • Черный
        • Матовый черный
        Длина шнура
        100  см
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с передней панели
        Вес изделия
        7,5  кг
        Габариты изделия
        246x371x433  миллиметра
        Емкость для зерен
        275  г
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Давление помпы
        15  бар

      • Персональные настройки

        Настройки уровня крепости
        3
        Степени помола
        12
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Горячая вода
        • Кофе
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие возможности

        Съемная варочная группа
        Да
        Герметичная конструкция
        Да
        Уведомления о необходимости удаления налета
        Да
        AquaClean
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Тюбик со смазкой
        • Мерная ложка
        • Тестовая полоска для проверки жесткости воды

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Экорежим
        Да
        Маркировка энергоэффективности
        Класс A
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  Вт
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        > 95  %

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            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
            • для температуры от 70 до 82 °C

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