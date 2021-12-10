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  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

Серия 2200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP2220/10

4.8
| (35) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато.
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Благодаря простой сенсорной панели управления

2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

  • 2 вида кофе

  • Классический капучинатор

  • Матовый черный

  • Сенсорный дисплей

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

35

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

4
1

10/12/2021

Україна

Україна

Супер)

Чудова кавова машина))) Бабуся,яка пила тілька чай, почала з нами пити капучино) Тато в захваті від еспресо) Рекомендуємо. Ціна-якість, це про неї

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

10/11/2021

Україна

Україна

Найкраща покупка для дому

Це була моя мрія!!! Кавомашина, це найкращий побутовий прилад для мене. Я кавоман, і придбавши кавомашину я зрозуміла, що без неї тепер нікуди. Вона надає змогу насолодитися ароматною кавою в будь-яку мить. Купувала її на річницю весілля , користуємось більше 1 року, недоліків немає, все працює на відмінно. Чи можу я порадити її іншим? Звісно що так, особливо любителям кави. Про технічні моменти можу сказати так, я її обслуговую сама, дуже швидко розібралася з її налаштуваннями, швидкість приготування кави і зручність, це те за що її можна полюбити.

Плюсы

Швидкість , зручність і простоту

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

10/11/2021

Україна

Україна

Ароматна міцна кава

Зручна і проста в користуванні, не потребує додаткових навиків, щоб смакувати ароматною кавою. Регулюється рівень помолу зерна Доступна заварка молотої кави (виходить м*якший смак кави) Можна регулювати кількість води в порції кави Спінювач молока - легко і швидко робить молочну пінку Кавомашиною задоволені) Але варто не забувати вчасно проводити процедури догляду за машиною (очистка, декальцифікація тощо)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

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      Примечания

      1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      2. Для температуры от 70 до 82 °C.

      3. не входит в комплект поставки