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2 вида кофе
Классический капучинатор
Матовый черный
Сенсорный дисплей
Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.
Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.
Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.
4.8
из 5
35
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
Notar
10/12/2021
Україна
Супер)
Чудова кавова машина))) Бабуся,яка пила тілька чай, почала з нами пити капучино) Тато в захваті від еспресо) Рекомендуємо. Ціна-якість, це про неї
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
NIKA204
10/11/2021
Україна
Найкраща покупка для дому
Це була моя мрія!!! Кавомашина, це найкращий побутовий прилад для мене. Я кавоман, і придбавши кавомашину я зрозуміла, що без неї тепер нікуди. Вона надає змогу насолодитися ароматною кавою в будь-яку мить. Купувала її на річницю весілля , користуємось більше 1 року, недоліків немає, все працює на відмінно. Чи можу я порадити її іншим? Звісно що так, особливо любителям кави. Про технічні моменти можу сказати так, я її обслуговую сама, дуже швидко розібралася з її налаштуваннями, швидкість приготування кави і зручність, це те за що її можна полюбити.
Плюсы
Швидкість , зручність і простоту
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
10/11/2021
Україна
Ароматна міцна кава
Зручна і проста в користуванні, не потребує додаткових навиків, щоб смакувати ароматною кавою. Регулюється рівень помолу зерна Доступна заварка молотої кави (виходить м*якший смак кави) Можна регулювати кількість води в порції кави Спінювач молока - легко і швидко робить молочну пінку Кавомашиною задоволені) Але варто не забувати вчасно проводити процедури догляду за машиною (очистка, декальцифікація тощо)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Для температуры от 70 до 82 °C.
не входит в комплект поставки