Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Кофе
Все серии
Серия 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Поддержка
EP2220/10
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
User Manual Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines
Таблетки для удаления масляного налета
Пакетики средства для очистки контуров подачи молока
Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
Кофемашина Philips потребляет и не готовит молотый кофе
Кофемашина Philips уведомляет о необходимости очистки от накипи после установки фильтра AquaClean
Кофемашина Philips не осуществляет забор воды из резервуара
Молотый кофе под варочной группой кофемашины Philips
Настройка кофемолки на кофемашине Philips
Связаться с Philips
Мы готовы помочь