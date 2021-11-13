КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

Больше не доступен

Серия 2200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP2235/40

4.6
| (14) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт
3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе и капучино — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*
Посмотреть все преимущества

LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

  • 3 вида кофе

  • LatteGo

  • Коричневый

  • Сенсорный дисплей

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.6

из 5

14

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

3
2

13/11/2021

Україна

Україна

Готує смачну каву

Вже три місяці насолоджуємося смачною кавою всією сім'єю. Кавомашина повністю задовольняє, готує нам каву з пінкою або капучіно. Можна вибрати міцність і об'єм напою на свій смак від 1 до 3. Система обробки молока LatteGo дуже зручна.

Плюсы

Зручна у викристанні і обслуговуванні, готує смачну каву

Минусы

не виявили

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

09/11/2021

Україна

Україна

Чудова кавомашина для сімейства кавоманів

Придбали кавомашину під новий рік для сім'і з 5 чоловік які дуже обожнюють каву, і як виявилось капучино. Дійсно легка в користуванні, вбудована кавомолка, кава запашна, зручний капучинатор, пінка пухка. Все, що потрібно робити на протязі тижня, це чистити контейнер від кавових залишків та додавати каву і воду, але раз на тиждень не забувати промивати деталі всередині. Кавомашину рекомендую, зручно лекго, смачно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

09/11/2021

Україна

Україна

Моя красотка

Эту кофемашину я называю красоткой, только так и никак иначе. Вообще не понимаю как жила без не раньше. я кофеманка, и только аромат крепкого чудесного кофе в силах разбудить меня утром и придать сил и бодрости для нового рабочего дня. Моя касотка проста и понятна в управлении, в обслуживании тоже ничего сложного - вытащить, помыть ипоставить назад - вот и все обслуживание. Процесс взбивания молока это вообще песня. Дочь пьет только латте - инновационная система Latte go - просто ополоснуть стакан под краном. И никаких тебе трубочек с засохшим и скисшим невымывшимся молоком, был у меня такой печальный опыт. Скажу сразу выбирала кофемашину функциональную и удобную. Именно система Latte go послужила решающим фактором для покупки именно этой кофемашины. Пользуюсь 9 месяцев и ни разу не пожалела о своем выборе. Я думаю что эи кофемашины - лучшее из того, чтопредставлено на рынке. А у меня дома лучший кофе и мои друзья это знают.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.

      2. Для температуры от 70 до 82 °C.

      3. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      4. не входит в комплект поставки