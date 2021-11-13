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Больше не доступен
3 вида кофе
LatteGo
Коричневый
Сенсорный дисплей
Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.
Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.
Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.
4.6
из 5
14
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
Equinox
13/11/2021
Україна
Готує смачну каву
Вже три місяці насолоджуємося смачною кавою всією сім'єю. Кавомашина повністю задовольняє, готує нам каву з пінкою або капучіно. Можна вибрати міцність і об'єм напою на свій смак від 1 до 3. Система обробки молока LatteGo дуже зручна.
Плюсы
Зручна у викристанні і обслуговуванні, готує смачну каву
Минусы
не виявили
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Таша
09/11/2021
Україна
Чудова кавомашина для сімейства кавоманів
Придбали кавомашину під новий рік для сім'і з 5 чоловік які дуже обожнюють каву, і як виявилось капучино. Дійсно легка в користуванні, вбудована кавомолка, кава запашна, зручний капучинатор, пінка пухка. Все, що потрібно робити на протязі тижня, це чистити контейнер від кавових залишків та додавати каву і воду, але раз на тиждень не забувати промивати деталі всередині. Кавомашину рекомендую, зручно лекго, смачно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Mandarinka2000
09/11/2021
Україна
Моя красотка
Эту кофемашину я называю красоткой, только так и никак иначе. Вообще не понимаю как жила без не раньше. я кофеманка, и только аромат крепкого чудесного кофе в силах разбудить меня утром и придать сил и бодрости для нового рабочего дня. Моя касотка проста и понятна в управлении, в обслуживании тоже ничего сложного - вытащить, помыть ипоставить назад - вот и все обслуживание. Процесс взбивания молока это вообще песня. Дочь пьет только латте - инновационная система Latte go - просто ополоснуть стакан под краном. И никаких тебе трубочек с засохшим и скисшим невымывшимся молоком, был у меня такой печальный опыт. Скажу сразу выбирала кофемашину функциональную и удобную. Именно система Latte go послужила решающим фактором для покупки именно этой кофемашины. Пользуюсь 9 месяцев и ни разу не пожалела о своем выборе. Я думаю что эи кофемашины - лучшее из того, чтопредставлено на рынке. А у меня дома лучший кофе и мои друзья это знают.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.
Для температуры от 70 до 82 °C.
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
не входит в комплект поставки