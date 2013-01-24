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    Series 2200

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP2235/40
    Общая оценка / 5
    • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
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      Series 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP2235/40
      Общая оценка / 5

      3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе и капучино — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Series 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе и капучино — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

      3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе и капучино — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Series 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе и капучино — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

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        Series 2200

        Series 2200

        Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

        Цена магазина Philips

        Итого:

        3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

        LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

        • 3 вида кофе
        • LatteGo
        • Коричневый
        • Сенсорная панель управления
        Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

        Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

        Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Капучинатор LatteGo на высокой скорости взбивает молоко в круглой камере, а затем подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре.

        Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

        Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

        Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

        Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять*

        Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять*

        Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

        Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

        Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

        Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

        Три превосходных вида кофе на выбор — в вашем распоряжении

        Три превосходных вида кофе на выбор — в вашем распоряжении

        Готовьте любимый кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

        Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

        Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

        Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

        Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

        Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

        Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.

        До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

        До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

        При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

        Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

        Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

        Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

        Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

        Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

        Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

        Простая очистка деталей в посудомоечной машине

        Простая очистка деталей в посудомоечной машине

        Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Мерная ложка
          • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
          • Фильтр для воды AquaClean
          • Тюбик со смазкой
          • Крышка для хранения LatteGo

        • Страна изготовления

          Разработано:
          Италия
          Сделано в
          Румыния

        • Общие характеристики

          Простая очистка и обслуживание
          Совместимость с фильтром AquaClean
          Регулируемый по высоте носик
          85–145  миллиметра
          Молочное решение
          LatteGo
          Пользовательский интерфейс
          Сенсорная панель управления
          Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          • Поддон для капель
          • LatteGo

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Экорежим
          Да
          Маркировка энергоэффективности
          Класс A
          Потребляемая мощность при заваривании
          1500  Вт
          Упаковка пригодна для вторичной переработки
          > 95  %

        • Технические характеристики

          Емкость кувшина для молока
          0,26  л
          Емкость контейнера для отходов
          12  порций
          Частота
          50  Гц
          напряжение
          230  В
          Цвет и отделка
          • Черный
          • Коричневый
          Длина шнура
          100  см
          Совместимость с фильтром
          AquaClean
          Контейнер для отходов
          Доступ с передней панели
          Емкость для воды
          Доступ с передней панели
          Вес изделия
          8  кг
          Габариты изделия
          247x366x434  миллиметра
          Емкость для зерен
          275  г
          Вместительный резервуар для воды
          1,8  л
          Давление помпы
          15  бар

        • Персональные настройки

          Настройки уровня крепости
          3
          Степени помола
          12
          Регулировка крепости перед приготовлением
          Да
          Настройки температуры
          3
          Объем кофе и молока
          Регулируемый

        • Разнообразные функции

          Кофе и другие напитки
          • Эспрессо
          • Горячая вода
          • Капучино
          • Кофе
          Приготовление молотого кофе
          Да
          Двойная порция
          Да
          Двойная порция молочного напитка
          Нет

        • Другие возможности

          Съемная варочная группа
          Да
          Герметичная конструкция
          Да
          Уведомления о необходимости удаления налета
          Да
          AquaClean
          Да

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              • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
              • Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2017 г.
              • для температуры от 70 до 82 °C

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