КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Серия 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Больше не доступен

Поддержка

Серия 2200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP2235/40

Серия 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Больше не доступен

В магазин

Зарегистрируйте свой продукт

Получить

Зарегистрируйте продукт в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительный сервис.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF файл, 207.8 kB
  • 31 July 2026

User Manual Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines

  • PDF файл, 4.1 MB
  • 13 March 2026

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь