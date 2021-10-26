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  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

Больше не доступен

Серия 3200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP3246/70

4.5
| (66) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*
Посмотреть все преимущества

LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

  • 5 видов кофе

  • LatteGo

  • Серебристый

  • Сенсорный дисплей

5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.5

из 5

66

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

26/10/2021

Україна

Україна

Идеальное латте

Купили по рекомендации подруги, очень понравилось латте у нее в гостях! Я кофе в классическом виде практически не пью, по этому функция приготовления латте, еще и такого нереально вкусного была ключевой для меня. Пользуемся месяц, у подруги такая же около полуго года, покупкой очень довольна, наслаждаюсь каждой приготовленной чашкой! Кроме этого ее довольно удобно мыть и она сама автообнвляется очень часто. Минусов пока не заметила, цена вполне соответствует качеству, бренд сомнений не вызывает.

Плюсы

Удобная, легко мыть, вкусно готовит латте

Минусы

не обнаружила пока

Этот отзыв про Серия 3200 EP3246/70 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Этот отзыв про Серия 3200 EP3246/70 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

08/05/2020

Україна

Україна

превосходная кофемашина

Внешний вид, простое меню ( все необходимое на передней панели). Понравилось, что боковой резервуар для воды т.к. стоит на полке. И молочник вообще впечатлил две детали и густая высокая пена. Вкусный правильный кофе!

Плюсы

все

Минусы

пока не обнаружил

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 3200 EP3246/70 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 3200 EP3246/70 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

28/04/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

дуже задоволений кавомашиною

Кавомашина виправдала очікування і навіть більше. До неї взагалі не готував і не пив кавові напої з молоком. Тепер - тільки капучино та лате з додатковим еспресо. Система Late go від Філіпс - чудова.

Плюсы

Смачні напої, все зручно, супер зручна та функціональна система молочних напоїв

Минусы

Гучність

Этот отзыв про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Этот отзыв про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

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      Примечания

      1. Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.

      2. Для температуры от 70 до 82 °C.

      3. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      4. Не входит в комплект поставки