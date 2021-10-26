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Больше не доступен
5 видов кофе
LatteGo
Серебристый
Сенсорный дисплей
Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.
Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.
4.5
из 5
66
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
26/10/2021
Україна
Идеальное латте
Купили по рекомендации подруги, очень понравилось латте у нее в гостях! Я кофе в классическом виде практически не пью, по этому функция приготовления латте, еще и такого нереально вкусного была ключевой для меня. Пользуемся месяц, у подруги такая же около полуго года, покупкой очень довольна, наслаждаюсь каждой приготовленной чашкой! Кроме этого ее довольно удобно мыть и она сама автообнвляется очень часто. Минусов пока не заметила, цена вполне соответствует качеству, бренд сомнений не вызывает.
Плюсы
Удобная, легко мыть, вкусно готовит латте
Минусы
не обнаружила пока
Этот отзыв про Серия 3200 EP3246/70 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Этот отзыв про Серия 3200 EP3246/70 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
thunderwall
08/05/2020
Україна
превосходная кофемашина
Внешний вид, простое меню ( все необходимое на передней панели). Понравилось, что боковой резервуар для воды т.к. стоит на полке. И молочник вообще впечатлил две детали и густая высокая пена. Вкусный правильный кофе!
Плюсы
все
Минусы
пока не обнаружил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 3200 EP3246/70 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 3200 EP3246/70 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Valiko190470
28/04/2024
Україна
Проверенный покупатель
дуже задоволений кавомашиною
Кавомашина виправдала очікування і навіть більше. До неї взагалі не готував і не пив кавові напої з молоком. Тепер - тільки капучино та лате з додатковим еспресо. Система Late go від Філіпс - чудова.
Плюсы
Смачні напої, все зручно, супер зручна та функціональна система молочних напоїв
Минусы
Гучність
Этот отзыв про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Этот отзыв про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.
Для температуры от 70 до 82 °C.
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Не входит в комплект поставки