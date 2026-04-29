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Серия 3200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
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EP3246/70
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Все (6)
Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco: установка другого фильтра
Как использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips?
Как изменить объем кофе на кофемашине Philips
Как смазывать варочную группу кофемашины Philips
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Как очищать кофемашину Philips от накипи?
Таблетки для удаления масляного налета
Пакетики средства для очистки контуров подачи молока
Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
Настройка кофемолки на кофемашине Philips
Кофемашина Philips не перемалывает кофейные зерна
Не удается установить варочную группу в кофемашину Philips
Кофемашина Philips издает звуки
Водянистый кофе из кофемашины Philips
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