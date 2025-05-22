Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
6 видов кофе
LatteGo
Черный хром
При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек кофе**, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.
Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.
Одним касанием кнопки LatteGo автоматически готовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — все благодаря мощной технологии циклонного взбивания, которая подходит и для растительных видов молока.
4.8
из 5
34
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Людмила Л
22/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Задоволення кожного ранку
Кавоварку отримала в подарунок від коханого! Тепер кожного ранку п'ємо каву з великим задоволенням!
Плюсы
Швидко, легко, смачно
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Ivanna9
11/04/2025
Україна
Проверенный покупатель
Моє легке сенсорне управління
Задоволена товаром, придбала в 16.02 користуюсь два місяці, все супер працює, легка в користуванні і задоволена покупкою) Щиро дякую 🤝👍🏻
Плюсы
Лише за рекомендувати таку круту техніку
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Livadia65
09/04/2025
Україна
Проверенный покупатель
Кавомашина наш найкращій вибір
Наша старенька кавомашина, теж до речі Philips, почала виходити з ладу, тому ми вирішили придбати нову модель тієї ж фірми бо за 14 років не мали жодних проблем з використанням. Консультант в магазині ввічлива та досвідчена, ми швидко обрали модель оформивши без проблем оплату частинами. Насолоджуємось другий місяць саме приготуванням бо в експлуатації ця модель проста та зручна, працює у порівнянні з попередньою кавомашиною дуууууже тихо. Ми з чоловіком задоволені і вдячні консультанту що запропонував саме таку кавомашини.
Плюсы
Гарний дизайн, тихо працює, зручний контейнер для води, легко виймається піддон
Минусы
Недоліків не виявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено глобальное сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2023 г.
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.