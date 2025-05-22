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  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
  • Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

Серия 3300Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP3347/90

4.8
| (34) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе
Готовьте 6 разных вариаций горячего кофе одним касанием кнопки — с идеальной крема, ароматикой и температурой. LatteGo автоматически подготовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — систему очень легко настроить, а ее очистка занимает всего 10 секунд*.
Посмотреть все преимущества

LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

Самый простой способ насладиться свежим зерновым кофе

  • 6 видов кофе

  • LatteGo

  • Черный хром

До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек кофе**, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

На 40 % тише с SilentBrew без потери вкуса кофе

На 40 % тише с SilentBrew без потери вкуса кофе

Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark. 

Шелковая пена с LatteGo из разных видов молока

Шелковая пена с LatteGo из разных видов молока

Одним касанием кнопки LatteGo автоматически готовит шелковую молочную пену для разновидностей кофе с молоком — все благодаря мощной технологии циклонного взбивания, которая подходит и для растительных видов молока.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

34

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

3
2

22/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Задоволення кожного ранку

Кавоварку отримала в подарунок від коханого! Тепер кожного ранку п'ємо каву з великим задоволенням!

Плюсы

Швидко, легко, смачно

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

11/04/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Моє легке сенсорне управління

Задоволена товаром, придбала в 16.02 користуюсь два місяці, все супер працює, легка в користуванні і задоволена покупкою) Щиро дякую 🤝👍🏻

Плюсы

Лише за рекомендувати таку круту техніку

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

09/04/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Кавомашина наш найкращій вибір

Наша старенька кавомашина, теж до речі Philips, почала виходити з ладу, тому ми вирішили придбати нову модель тієї ж фірми бо за 14 років не мали жодних проблем з використанням. Консультант в магазині ввічлива та досвідчена, ми швидко обрали модель оформивши без проблем оплату частинами. Насолоджуємось другий місяць саме приготуванням бо в експлуатації ця модель проста та зручна, працює у порівнянні з попередньою кавомашиною дуууууже тихо. Ми з чоловіком задоволені і вдячні консультанту що запропонував саме таку кавомашини.

Плюсы

Гарний дизайн, тихо працює, зручний контейнер для води, легко виймається піддон

Минусы

Недоліків не виявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

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      Примечания

      1. Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено глобальное сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2023 г.

      2. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.