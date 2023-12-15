Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе

      Серия 4400 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP4443/70

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе

      Выбирайте из 12 вкуснейших кофейных рецептов на LatteGo 4400. От кремового латте до освежающего кофе со льдом — все виды кофе готовятся с идеальной температурой, ароматом и крема. LatteGo создает шелковую и мягкую пену, а также поддерживает простую процедуру очистки.

      Узнать обо всех преимуществах

      Серия 4400 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      этот продукт
      Серия 4400
      - {discount-value}

      Серия 4400

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      итого

      recurring payment

      Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе

      С LatteGo, самой быстрой в очистке системой подачи молока*

      • 12 видов кофе
      • LatteGo
      • Белая + серебристая краска
      Вам доступно 12 рецептов горячих и освежающих напитков

      Среди 12 рецептов кофемашины вы найдете как горячие напитки, такие как эспрессо, молочный латте и капучино, так и освежающие разновидности кофе со льдом. Мы откалибровали нашу варочную группу, чтобы даже виды кофе со льдом были столь же вкусными, как и горячие разновидности.

      Наслаждайтесь бархатной молочной пеной с системой подачи молока LatteGo

      Наша мощная технология циклонного вспенивания позволит создавать бархатную молочную пену одним касанием кнопки даже при использовании растительных видов молока.

      Более яркий вкус благодаря износостойкой керамической кофемолке

      Раскройте весь вкус кофейных зерен с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Точно регулируйте помол, выбирая из 12 установок — от грубого до мелкого.

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять

      Наша система Aroma Extract находит оптимальный баланс между температурой и ароматом, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды.

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      Готовьте до 5000 чашек кофе без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean. Он очищает воду до начала приготовления, чтобы ваш кофе получился еще более вкусным.

      Находите источники вдохновения и поддержку в нашем приложении

      Узнайте все о работе с кофемашиной и откройте для себя новые рецепты кофе в нашем приложении HomeID.

      Очистка системы подачи молока LatteGo занимает менее 10 секунд

      Всего два компонента и отсутствие шлангов позволяет очищать нашу систему подачи молока менее чем за 10 секунд — под краном или в посудомоечной машине. Philips не предлагает автоматический режим очистки, так как система предполагает дополнительную очистку.

      На 40 % тише с технологией SilentBrew**

      Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.

      Выбирайте, регулируйте и сохраняйте рецепты на интуитивном дисплее

      Наш простой в использовании дисплей позволяет выбирать рецепты, регулировать крепость, объем и количество молока. Хотите сохранить выбранные настройки? Сохраните рецепт в одном из двух пользовательских профилей.

      • Общие характеристики

        Тип кофе
        Свежеобжаренный кофе
        Вовлеченность пользователя
        Касание кнопки
        Тип продукта
        Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
        Виды кофе
        Эспрессо, кофе, капучино, латте макиато, кофе со льдом, горячая вода, американо, кафе крема, латте, ристретто, Café au Lait, американо со льдом, эспрессо со льдом, вспененное молоко
        Предустановленные рецепты напитков
        12
        Количество порций
        2
        Давление
        15 бар
        Встроенная кофемолка
        Да
        Настройки помола
        12
        Емкость контейнера для зерен
        275 г
        Взбивание молока
        Да
        Решение для напитков с молоком
        LatteGo
        Контейнер для молока
        0,26 л
        Емкость резервуара для воды
        1,80 л
        Профили
        2
        Основной материал
        Пластик
        Дополнительный материал
        Металл
        Технология
        LatteGo, QuickStart, SilentBrew
        Интерфейс
        Интуитивный TFT-дисплей
        Гарантия
        2 года
        Подключения
        Нет
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да

      • Технические характеристики

        Класс энергоэффективности
        Класс A
        Мощность
        1500 Вт
        Напряжение
        230 В
        Частота
        50 Гц
        Кол-во в упаковке
        1

      • Функция безопасности

        Таймер автоматического отключения
        Да
        Сертификация безопасности
        Да

      • Вес и габариты

        Длина изделия
        433 мм
        Ширина изделия
        246 мм
        Высота изделия
        371 мм
        Вес продукта
        8 кг
        Длина упаковки
        491,5 мм
        Ширина упаковки
        287,5 мм
        Высота упаковки
        478 мм
        Вес в упаковке
        10-12,3 кг

      • Совместимость

        Аксессуары в комплекте 2
        Мерная ложечка
        Аксессуары в комплекте 3
        Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        Аксессуары в комплекте 4
        Фильтр AquaClean
        Аксессуары в комплекте 5
        Крышка для хранения LatteGo, LatteGo
        Связанные аксессуары 1
        Таблетки для удаления масляного налета
        Связанные аксессуары 2
        Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
        Связанные аксессуары 3
        Щеточка для чистки
        Связанные аксессуары 4
        Смазка Philips для варочной группы

      • Срок службы

        Инструкция по эксплуатации
        > 75 % переработанной бумаги
        Упаковка
        >95 % переработанного сырья

      • Страна происхождения

        Произведено:
        Китай

      • Энергоэффективность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,2 Вт
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        n/a
        Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
        n/a
        Время до автоматического перехода в режим ожидания
        30 мин
        Стандарт измерения
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • * Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним касанием кнопки; 2023 г.
      • **По сравнению с предыдущими эспрессо-кофемашинами Philips
      • ***На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.