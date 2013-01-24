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Series 5000

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP5335/10
Общая оценка / 5
  • 6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
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    Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP5335/10
    Общая оценка / 5

    6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

    Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

    6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

    Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах

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      6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

      • 6 напитков
      • LatteGo
      • Нержавеющая сталь
      • AquaClean
      Шесть превосходных напитков на выбор, включая кофе с молоком — в вашем распоряжении

      Шесть превосходных напитков на выбор, включая кофе с молоком — в вашем распоряжении

      Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

      Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

      Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

      Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Капучинатор LatteGo на высокой скорости взбивает молоко в круглой камере, а затем подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре.

      Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

      Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

      Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.

      Обе части LatteGo можно мыть в посудомоечной машине

      Обе части LatteGo можно мыть в посудомоечной машине

      LatteGo можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Крышка для LatteGo позволяет сохранить молоко в холодильнике свежим

      Крышка для LatteGo позволяет сохранить молоко в холодильнике свежим

      Специальную крышку для LatteGo можно использовать для простого и удобного хранения в холодильнике или при комнатной температуре

      Сохраняйте персональные настройки для любимых кофейных напитков

      Сохраняйте персональные настройки для любимых кофейных напитков

      Чтобы настроить объем любого напитка, нажмите и удерживайте кнопку напитка, пока на дисплее не отобразится значок памяти MEMO. Нажмите кнопку OK, когда чашка будет заполнена до нужного уровня. При приготовлении напитка по особому рецепту выбранный уровень крепости сохраняется автоматически.

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

      Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

      Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

      Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Румыния

      • Общие характеристики

        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Тип кувшина
        LatteGo
        Молочное решение
        LatteGo
        Пользовательский интерфейс
        Стандартный дисплей

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина для молока
        0,26  л
        Емкость контейнера для отходов
        15  порций
        Частота
        50  Гц
        Высота чашки (макс.)
        150  миллиметра
        напряжение
        230  В
        Цвет и отделка
        Нержавеющая сталь
        Длина шнура
        > 100  см
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с верхней панели
        Вес изделия
        7,2  кг
        Габариты изделия
        221 x 340 x 430  миллиметра
        Емкость для зерен
        250  г
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л

      • Персональные настройки

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        5
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Нет
        Профили пользователя
        1
        Настройки температуры
        3
        Объем кофе и молока
        Регулируемый

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Горячая вода
        • Капучино
        • Кофе
        • Молочная пена
        • Латте макиато
        • Café au Lait
        • Американо
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие возможности

        Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
        Да
        Основной переключатель ON/OFF
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да
        Съемная варочная группа
        Да

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            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
            • Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2017 г.

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