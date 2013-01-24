6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах
6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*. Узнать обо всех преимуществах
Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Капучинатор LatteGo на высокой скорости взбивает молоко в круглой камере, а затем подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре.
Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.
LatteGo можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.
Специальную крышку для LatteGo можно использовать для простого и удобного хранения в холодильнике или при комнатной температуре
Чтобы настроить объем любого напитка, нажмите и удерживайте кнопку напитка, пока на дисплее не отобразится значок памяти MEMO. Нажмите кнопку OK, когда чашка будет заполнена до нужного уровня. При приготовлении напитка по особому рецепту выбранный уровень крепости сохраняется автоматически.
Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.
Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.
Страна изготовления
Общие характеристики
Технические характеристики
Персональные настройки
Разнообразные функции
Другие возможности
CA6903/10
CA6704/10