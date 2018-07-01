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    • 5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
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      Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP5360/10

      5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Насладитесь нежным сливочным вкусом кофейных напитков, например капучино или латте маккиато, из свежего молока и кофейных зерен одним нажатием кнопки. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, кофе и американо, можно регулировать.

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      Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      Series 5000
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      Series 5000

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Молочный кувшин с капучинатором для идеального капучино

      • 5 видов кофе
      • Встроенный кувшин для молока
      • PianoBlack
      • AquaClean
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе любого помола.

      Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

      Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

      Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

      Настройте и сохраните свой собственный профиль

      Настройте и сохраните свой собственный профиль

      Благодаря функции памяти вы можете задать и сохранить нужный объем, чтобы всегда готовить любимый кофе и капучино так, как вам нравится. Благодаря этой функции машина приготовит кофе и капучино в соответствии с вашими предпочтениями.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

      Пять превосходных видов кофе на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

      Пять превосходных видов кофе на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

      Готовьте любимый кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

      Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

      Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

      Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

      • Страна происхождения

        Сделано:
        Румыния

      • Индивидуальная настройка

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        5
        Объем кофе и молока
        Регулируется
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Нет
        Профили пользователя
        1
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Горячая вода
        • Капучино
        • Кофе
        • Молочная пена
        • Латте макиато
        • Американо
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие функции

        Gusto perfetto
        Да
        Съемная варочная группа
        Да
        Автопромывка и удаление накипи
        Да
        Основной переключатель питания
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да

      • Технические характеристики

        Напряжение
        230  V
        Длина шнура
        > 100  cm
        Частота
        50  Hz
        Емкость кувшина для молока
        0,5  L
        Емкость контейнера для отходов
        15  servings
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  L
        Емкость отсека для зерен
        250  g
        Вес изделия
        7.2  kg
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с верхней панели
        Макс. высота чашки
        150  mm
        Цвет и отделка
        PianoBlack
        Габариты изделия
        221 x 340 x 430  mm

      • Общие характеристики

        Система подачи молока
        • Встроенный кувшин для молока
        • Быстрая очистка от остатков молока
        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Тип кувшина
        Стандартный кувшин
        Пользовательский интерфейс
        Стандартный дисплей

      Badge-D2C

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      • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
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