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EP5365/10
5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Насладитесь нежным сливочным вкусом кофейных напитков, например капучино или латте маккиато, из свежего молока и кофейных зерен одним нажатием кнопки. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, кофе и американо, можно регулировать.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
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Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе любого помола.
Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.
Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.
Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!
Благодаря функции памяти вы можете задать и сохранить нужный объем, чтобы всегда готовить любимый кофе и капучино так, как вам нравится. Благодаря этой функции машина приготовит кофе и капучино в соответствии с вашими предпочтениями.
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.
Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.
Готовьте любимый кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.
Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.
Страна происхождения
Индивидуальная настройка
Разнообразные функции
Другие функции
Технические характеристики
Общие характеристики
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