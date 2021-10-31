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  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

Philips серии 5400Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP5447/90

4.7
| (63) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт
12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*
Посмотреть все преимущества

LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

  • 12 видов кофе

  • Система подачи молока LatteGo

  • Хром

  • TFT-дисплей

12 превосходных видов кофе на выбор, включая кофе с молоком, в ваших руках

12 превосходных видов кофе на выбор, включая кофе с молоком, в ваших руках

Разным моментам подходят разные виды кофе — от крепкого эспрессо до изысканного капучино — и ваша полностью автоматическая эспрессо-кофемашина позволит готовить целый ряд видов кофе, не тратя ценное время.

Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивного дисплея

Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивного дисплея

Между вами и вашим любимым кофе больше не осталось преград благодаря нашему интуитивному дисплею. Всего несколько действий отделяют вас от вкуса и аромата кофе.

Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

В инструменте настройки кофе вы можете создать идеальный кофе с простыми параметрами интенсивности аромата, крепости кофе и объема молочной пены.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.7

из 5

63

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

31/10/2021

Україна

Україна

До этого была имитация кофе

Нам эту замечательную кофемашину подарили, эта первая кофемашина у нас, но не первая техника компании Philips (уважаем данную марку), товарищи, хочу сказать что кофе варит обалденный, я до этого пил кофе "по польски", и в турке варил, это всё было "не плохо" НО этот чюдоагрегат это что то, и деткам ещё молочную пену можно делать, я перестал пить кофе где то на ходу, так как после этого большинство мест где я покупал кофе он был отвратительным. Да и с этой кофемашиной шёл в подарок пакет зёрен Lavazza Qualita Oro ,берём только его, пробовал альтернативу, даже в том же ценовом диапазоне, нам заходит только этот вариант.

Плюсы

12 видов кофе

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips серии 5400 EP5447/90 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips серии 5400 EP5447/90 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

03/08/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудова помічниця готує смачнючу каву

Дуже гарна кавомашина легко керувати все зручно добре виконує свою роботу цілком задоволена я і моя родина кожен може зробити напій який забажає і підібрати насиченість кількість молока все дуже зрозуміло

Этот отзыв про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

Этот отзыв про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

20/10/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Кофемашина имеет много функций

Мне нравится, что в одной машинке можно сделать более 12 видов кофе, плюс откорректировать под каждого крепость и количество пены и молока. Кофе получается очень вкусный и с насыщенным вкусом.

Плюсы

Очень вкусный кофе

Минусы

Часто нужно очищать резервуар для гущи и воды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

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      Примечания

      1. Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.

      2. Для температуры от 70 до 82 °C.

      3. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.