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12 видов кофе
Система подачи молока LatteGo
Хром
TFT-дисплей
Разным моментам подходят разные виды кофе — от крепкого эспрессо до изысканного капучино — и ваша полностью автоматическая эспрессо-кофемашина позволит готовить целый ряд видов кофе, не тратя ценное время.
Между вами и вашим любимым кофе больше не осталось преград благодаря нашему интуитивному дисплею. Всего несколько действий отделяют вас от вкуса и аромата кофе.
В инструменте настройки кофе вы можете создать идеальный кофе с простыми параметрами интенсивности аромата, крепости кофе и объема молочной пены.
4.7
из 5
63
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
Seltoro
31/10/2021
Україна
До этого была имитация кофе
Нам эту замечательную кофемашину подарили, эта первая кофемашина у нас, но не первая техника компании Philips (уважаем данную марку), товарищи, хочу сказать что кофе варит обалденный, я до этого пил кофе "по польски", и в турке варил, это всё было "не плохо" НО этот чюдоагрегат это что то, и деткам ещё молочную пену можно делать, я перестал пить кофе где то на ходу, так как после этого большинство мест где я покупал кофе он был отвратительным. Да и с этой кофемашиной шёл в подарок пакет зёрен Lavazza Qualita Oro ,берём только его, пробовал альтернативу, даже в том же ценовом диапазоне, нам заходит только этот вариант.
Плюсы
12 видов кофе
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips серии 5400 EP5447/90 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips серии 5400 EP5447/90 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Juliazp
03/08/2025
Україна
Проверенный покупатель
Чудова помічниця готує смачнючу каву
Дуже гарна кавомашина легко керувати все зручно добре виконує свою роботу цілком задоволена я і моя родина кожен може зробити напій який забажає і підібрати насиченість кількість молока все дуже зрозуміло
Этот отзыв про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Этот отзыв про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Кофенаркоманка 43
20/10/2024
Україна
Проверенный покупатель
Кофемашина имеет много функций
Мне нравится, что в одной машинке можно сделать более 12 видов кофе, плюс откорректировать под каждого крепость и количество пены и молока. Кофе получается очень вкусный и с насыщенным вкусом.
Плюсы
Очень вкусный кофе
Минусы
Часто нужно очищать резервуар для гущи и воды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.
Для температуры от 70 до 82 °C.
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.