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Philips 5400 Series

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP5447/90
Общая оценка / 5
  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
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    Philips 5400 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP5447/90
    Общая оценка / 5

    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

    Philips 5400 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

    Philips 5400 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

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      12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

      • 12 видов кофе
      • Система подачи молока LatteGo
      • Хром
      • TFT-дисплей
      12 превосходных видов кофе на выбор, включая кофе с молоком, в вашем распоряжении

      12 превосходных видов кофе на выбор, включая кофе с молоком, в вашем распоряжении

      Разным моментам подходят разные виды кофе — от крепкого эспрессо до изысканного капучино — и ваша автоматическая эспрессо-кофемашина позволит создавать целый ряд видов кофе, не тратя ценное время.

      Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

      Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

      Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Капучинатор LatteGo на высокой скорости взбивает молоко в круглой камере, а затем подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре.

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивной панели управления

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивной панели управления

      Между вами и вашим любимым кофе больше не осталось преград благодаря нашему интуитивному дисплею. Всего несколько действий отделяют вас от вкуса и аромата кофе.

      Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

      Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

      В инструменте настройки кофе вы можете создать идеальный кофе с простыми параметрами интенсивности аромата, крепости кофе и объема молочной пены.

      Еще больше вкуса с функцией добавки кофе

      Еще больше вкуса с функцией добавки кофе

      Повысьте интенсивность кофе с функцией добавки кофе, доступной в инструменте настройки, которая добавляет мощный вкус без лишней горечи.

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять*

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять*

      Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

      Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

      Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

      Поддон для капель LatteGo и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      Элегантное устройство премиум-класса для вашей кухни

      Элегантное устройство премиум-класса для вашей кухни

      Благодаря элегантному дизайну ваши гости обязательно решат попробовать кофе. Хромированная передняя панель придает кофемашине премиальный внешний вид и станет украшение для кухни с любым интерьером.

      Идеальная чашка кофе каждый раз благодаря 4 пользовательским профилям

      Наслаждайтесь кофе по-своему с четырьмя пользовательскими профилями, в которых хранятся ваши особые рецепты. Дополнительный гостевой профиль позволит вашим гостям готовить кофе именно так, как им нравится, не меняя ваши настройки.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Италия
        Сделано в
        Румыния

      • Общие характеристики

        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Тип дисплея
        TFT
        Регулируемый по высоте носик
        85–145  миллиметра
        Молочное решение
        LatteGo
        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        • Поддон для капель
        • LatteGo

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина для молока
        0,26  л
        Емкость контейнера для отходов
        12  порций
        Частота
        50  Гц
        напряжение
        230  В
        Цвет
        Черный
        Отделка
        хромированный
        Длина шнура
        100  см
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с передней панели
        Вес изделия
        8  кг
        Габариты изделия
        246x372x433  миллиметра
        Емкость для зерен
        275  г
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л
        Давление помпы
        15  бар

      • Персональные настройки

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        12
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Профили пользователя
        • 4
        • Гость
        Настройки температуры
        3
        Объем кофе и молока
        Регулируемый

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Кофе
        • Американо
        • Капучино
        • Латте макиато
        • Флэт уайт
        • Café au Lait
        • Латте
        • Caffé crema
        • Ристретто
        • Эспрессо лунго
        • Функция кофе с собой
        • Молочная пена
        • Горячая вода
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие возможности

        Съемная варочная группа
        Да
        Герметичная конструкция
        Да
        Уведомления о необходимости удаления налета
        Да
        AquaClean
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная ложка
        • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        • Фильтр для воды AquaClean
        • Тюбик со смазкой
        • Крышка для хранения LatteGo

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Экорежим
        Да
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  Вт
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        > 95 %

      • Bazaarvoice_DA_CO_FAM

        S5400
        PHI 5400 LatteGo

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            • На основании тестирования среди потребителей полностью автоматических кофемашин в Германии (2018).
            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
            • для температуры от 70 до 82 °C

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