      Café Aromis серии 8000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Philips

      EP8757/20

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Вкус из кофейни прямо у вас дома

      Наслаждайтесь вкусным и ароматным кофе с вашим личным бариста Philips Café Aromis. Готовьте более 50 рецептов — от эспрессо до колд-брю — с большим расходом зерен для ароматики на уровне настоящей кофейни. Как горячие, так и освежающие разновидности будут доступны вам благодаря системе LatteGo Pro, которую можно легко очистить проточной водой менее чем за 10 секунд.

      Узнать обо всех преимуществах

      Café Aromis серии 8000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Philips

      Вкус из кофейни прямо у вас дома

      Ваша любимая интенсивность вкуса и аромата: от эспрессо до колд-брю

      • Кофе "как из кофейни" с технологией BrewExtract
      • Бархатистая молочная пена с LatteGo Pro
      • Более 50 горячих и освежающих рецептов под любое настроение
      • Простая очистка
      • Простой и интуитивный дисплей
      Больше зерен, больше вкуса

      Больше зерен, больше вкуса

      В чем секрет интенсивного вкуса и аромата кофе? Наша технология BrewExtract дозирует зерна большими порциями* для создания неповторимого вкуса "как из кофейни" прямо у вас дома. Хотите получить идеальный результат? Выберите подходящий уровень интенсивности из 7 доступных.

      Бархатистая молочная пена для ваших любимых рецептов

      Бархатистая молочная пена для ваших любимых рецептов

      Кофе от профессиональных бариста — это в том числе бархатная молочная пена как для горячих, так и для освежающих рецептов. Тут и вступает в игру система LatteGo Pro. От капучино до айс-латте — наша система подачи молока обеспечит идеальный результат на обычном и растительном молоке. Ее можно мыть в посудомоечной машине, а отсутствие трубок позволит очищать ее проточной водой менее чем за 10 секунд. Идеальная пена с LatteGo Pro — инновационным капучинатором в наших кофемашинах.

      Более 50 горячих и освежающих рецептов под любое настроение

      Более 50 горячих и освежающих рецептов под любое настроение

      Откройте для себя более 50 рецептов горячего и освежающего кофе — от насыщенного эспрессо до прохладного колд-брю. Эта кофемашина станет идеальным вариантом для ценителей, желающих пить вкусный кофе "как из кофейни" у себя дома.

      Особое наслаждение и минимум очистки

      Особое наслаждение и минимум очистки

      Вы можете очистить LatteGo Pro всего за 10 секунд проточной водой или положить в посудомоечную машину. Варочную группу также можно очистить под краном. Когда придет время выполнить цикл очистки, например удаление накипи, кофемашина предоставит необходимые инструкции.

      Ваш любимый кофе одним нажатием кнопки

      Ваш любимый кофе одним нажатием кнопки

      Интуитивный сенсорный TFT-дисплей 4,3" позволит легко запускать приготовление кофе одним нажатием кнопки и выбором пользовательских профилей. Простое управление позволит всем в семье наслаждаться идеальным кофе даже в домашней обстановке.

      Ваш домашний бариста

      Ваш домашний бариста

      Встречайте вашего электронного баристу, с которым кофе будет становиться лучше каждый день. Его можно запускать как на кофемашине, так и в приложении HomeID. Расскажите ему, какие зерна вы используете, и он автоматически подстроит параметры варки для оптимального извлечения вкуса зерен. С электронным бариста вы сможете регулировать крепость, объем и температуру согласно вашим предпочтениям — даже если вы запускаете прибор удаленно. Каждая чашка будет чувствоваться, словно у вас дома появился личный бариста.

      Истинный вкус колд-брю

      Истинный вкус колд-брю

      Наслаждайтесь освежающим колд-брю одним касанием кнопки — идеальный кофе по запросу.

      На 40 % тише с технологией SilentBrew**

      На 40 % тише с технологией SilentBrew**

      Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.

      Ароматный кофе из свежих зерен

      Ароматный кофе из свежих зерен

      В кофейнях кофе начинается со свежемолотых зерен. Насыпьте любимые кофейные зерна в контейнер, выберите рецепт и позвольте встроенным жерновам извлечь из них идеальный аромат и вкус. Точно регулируйте степень помола — от мелкого до крупного — с 12 установками.

      Еще больше вкуса с функцией Extra Shot

      Еще больше вкуса с функцией Extra Shot

      Больше вкуса и крепости, а также меньше горечи с нашей функцией дополнительной порции кофе Extra Shot. Используйте ее с любыми рецептами кофе, за исключением функции предварительного помола.

      Экономия воды и электричества в экорежиме

      Экономия воды и электричества в экорежиме

      Используйте экорежим для снижения расхода воды и электричества, не жертвуя качеством кофе. Кофемашина Philips Café Aromis позволяет приглушать основную индикацию и подсветку кружки раньше, чем в режиме по умолчанию, и использовать меньше воды при промывке, а также быстрее переключаться в режим ожидания и уменьшать яркость дисплея.

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      Готовьте до 5000 чашек кофе без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean. Он очищает воду до начала приготовления, чтобы ваш кофе получился еще более вкусным.

      Удаленный запуск кофемашины и советы в приложении HomeID

      Удаленный запуск кофемашины и советы в приложении HomeID

      Получайте рекомендации по приготовлению кофе, рецепты и поддержку напрямую в приложении HomeID —вашем электронном бариста на каждом этапе путешествия в кофеманию.

      Подчеркнет интерьер вашего дома

      Подчеркнет интерьер вашего дома

      Кофемашина Philips Café Aromis с кофемолкой и капучинатором не только готовит вкусный кофе, но и отлично впишется в интерьер вашей кухни. Элегантный стиль, мягкая геометрия и интуитивный дисплей дополняют продуманный европейский дизайн.

      Больше кофе: реже пополняйте резервуар

      Больше кофе: реже пополняйте резервуар

      Готовьте качественный кофе и реже пополняйте резервуар для воды благодаря большому объему 1,9 л. Этого хватит на всю семью или чтобы угостить друзей.

      • Общие характеристики

        Тип кофе
        Свежеобжаренный кофе
        Вовлеченность пользователя
        Касание кнопки
        Предустановленные рецепты напитков
        54
        Количество порций
        2
        Давление
        15 бар
        Встроенная кофемолка
        Да
        Настройки помола
        12
        Емкость контейнера для зерен
        275 г
        Взбивание молока
        Да
        Решение для напитков с молоком
        LatteGo Pro
        Контейнер для молока
        0,25 л
        Емкость резервуара для воды
        1,9 л
        Профили
        8
        Основной материал
        Пластик
        Дополнительный материал
        Металл
        Технология
        Технология BrewExtract, регулировка для зерен, быстрый запуск, LatteGo Pro, SilentBrew
        Интерфейс
        Удобный сенсорный экран TFT 4,3''
        Гарантия
        2 года
        Подключения
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да

      • Технические характеристики

        Класс энергоэффективности
        Класс A
        Мощность
        1500 Вт
        Напряжение
        230 В
        Частота
        50 Гц
        Кол-во в упаковке
        1

      • Функция безопасности

        Таймер автоматического отключения
        Да
        Сертификация безопасности
        Да

      • Вес и габариты

        Длина изделия
        452 мм
        Ширина изделия
        251 мм
        Высота изделия
        389 мм
        Вес продукта
        9,3 кг
        Длина упаковки
        493 мм
        Ширина упаковки
        289 мм
        Высота упаковки
        473 мм
        Вес в упаковке
        10-12,3 кг

      • Совместимость

        Аксессуары в комплекте 1
        LatteGo Pro для горячего кофе
        Аксессуары в комплекте 2
        LatteGo Pro для освежающего кофе
        Аксессуары в комплекте 3
        Фильтр AquaClean
        Аксессуары в комплекте 4
        Мерная ложечка
        Аксессуары в комплекте 5
        Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        Связанные аксессуары 1
        Таблетки для удаления масляного налета
        Связанные аксессуары 2
        Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

      • Срок службы

        Инструкция по эксплуатации
        > 75 % переработанной бумаги
        Упаковка
        >95 % переработанного сырья

      • Страна происхождения

        Произведено:
        Румыния

      • Энергоэффективность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,2 Вт
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        n/a
        Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
        0,4 Вт
        Время до автоматического перехода в режим ожидания
        15 мин
        Время до автоматического отключения
        n/a
        Время до автоматического перехода в сетевой режим ожидания
        15 мин
        Стандарт измерения
        EN 50564:2011

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      • * По сравнению со всеми другими автоматическими эспрессо-кофемашинами Philips
      • ** По сравнению с предыдущими эспрессо-кофемашинами Philips
      • *** На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
