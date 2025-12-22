Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
EP8757/20
Вкус из кофейни прямо у вас дома
Наслаждайтесь вкусным и ароматным кофе с вашим личным бариста Philips Café Aromis. Готовьте более 50 рецептов — от эспрессо до колд-брю — с большим расходом зерен для ароматики на уровне настоящей кофейни. Как горячие, так и освежающие разновидности будут доступны вам благодаря системе LatteGo Pro, которую можно легко очистить проточной водой менее чем за 10 секунд.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Philips
итого
recurring payment
В чем секрет интенсивного вкуса и аромата кофе? Наша технология BrewExtract дозирует зерна большими порциями* для создания неповторимого вкуса "как из кофейни" прямо у вас дома. Хотите получить идеальный результат? Выберите подходящий уровень интенсивности из 7 доступных.
Кофе от профессиональных бариста — это в том числе бархатная молочная пена как для горячих, так и для освежающих рецептов. Тут и вступает в игру система LatteGo Pro. От капучино до айс-латте — наша система подачи молока обеспечит идеальный результат на обычном и растительном молоке. Ее можно мыть в посудомоечной машине, а отсутствие трубок позволит очищать ее проточной водой менее чем за 10 секунд. Идеальная пена с LatteGo Pro — инновационным капучинатором в наших кофемашинах.
Откройте для себя более 50 рецептов горячего и освежающего кофе — от насыщенного эспрессо до прохладного колд-брю. Эта кофемашина станет идеальным вариантом для ценителей, желающих пить вкусный кофе "как из кофейни" у себя дома.
Вы можете очистить LatteGo Pro всего за 10 секунд проточной водой или положить в посудомоечную машину. Варочную группу также можно очистить под краном. Когда придет время выполнить цикл очистки, например удаление накипи, кофемашина предоставит необходимые инструкции.
Интуитивный сенсорный TFT-дисплей 4,3" позволит легко запускать приготовление кофе одним нажатием кнопки и выбором пользовательских профилей. Простое управление позволит всем в семье наслаждаться идеальным кофе даже в домашней обстановке.
Встречайте вашего электронного баристу, с которым кофе будет становиться лучше каждый день. Его можно запускать как на кофемашине, так и в приложении HomeID. Расскажите ему, какие зерна вы используете, и он автоматически подстроит параметры варки для оптимального извлечения вкуса зерен. С электронным бариста вы сможете регулировать крепость, объем и температуру согласно вашим предпочтениям — даже если вы запускаете прибор удаленно. Каждая чашка будет чувствоваться, словно у вас дома появился личный бариста.
Наслаждайтесь освежающим колд-брю одним касанием кнопки — идеальный кофе по запросу.
Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.
В кофейнях кофе начинается со свежемолотых зерен. Насыпьте любимые кофейные зерна в контейнер, выберите рецепт и позвольте встроенным жерновам извлечь из них идеальный аромат и вкус. Точно регулируйте степень помола — от мелкого до крупного — с 12 установками.
Больше вкуса и крепости, а также меньше горечи с нашей функцией дополнительной порции кофе Extra Shot. Используйте ее с любыми рецептами кофе, за исключением функции предварительного помола.
Используйте экорежим для снижения расхода воды и электричества, не жертвуя качеством кофе. Кофемашина Philips Café Aromis позволяет приглушать основную индикацию и подсветку кружки раньше, чем в режиме по умолчанию, и использовать меньше воды при промывке, а также быстрее переключаться в режим ожидания и уменьшать яркость дисплея.
Готовьте до 5000 чашек кофе без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean. Он очищает воду до начала приготовления, чтобы ваш кофе получился еще более вкусным.
Получайте рекомендации по приготовлению кофе, рецепты и поддержку напрямую в приложении HomeID —вашем электронном бариста на каждом этапе путешествия в кофеманию.
Кофемашина Philips Café Aromis с кофемолкой и капучинатором не только готовит вкусный кофе, но и отлично впишется в интерьер вашей кухни. Элегантный стиль, мягкая геометрия и интуитивный дисплей дополняют продуманный европейский дизайн.
Готовьте качественный кофе и реже пополняйте резервуар для воды благодаря большому объему 1,9 л. Этого хватит на всю семью или чтобы угостить друзей.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и габариты
Совместимость
Срок службы
Страна происхождения
Энергоэффективность
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.