Бархатистая молочная пена для ваших любимых рецептов

Кофе от профессиональных бариста — это в том числе бархатная молочная пена как для горячих, так и для освежающих рецептов. Тут и вступает в игру система LatteGo Pro. От капучино до айс-латте — наша система подачи молока обеспечит идеальный результат на обычном и растительном молоке. Ее можно мыть в посудомоечной машине, а отсутствие трубок позволит очищать ее проточной водой менее чем за 10 секунд. Идеальная пена с LatteGo Pro — инновационным капучинатором в наших кофемашинах.