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  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
  • Беспроводной пылесос для быстрой уборки*

Больше не доступен

SpeedPro Max AquaБеспроводной вертикальный пылесос

FC6902/01

4.8
| (8) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Беспроводной пылесос для быстрой уборки*
Наш беспроводной пылесос "3 в 1" позволяет убираться в доме еще быстрее благодаря мощной насадке с функцией всасывания 360⁰, которая захватывает грязь и пыль со всех сторон на любых напольных покрытиях, а также уникальной системе для сухой и влажной уборки для устранения загрязнений любого типа.
Посмотреть все преимущества

с системой "3 в 1"

Беспроводной пылесос для быстрой уборки*

  • Насадка с функцией всасывания 360°

  • 18 В, время работы до 55 мин

  • Пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

  • Насадка TurboPet

Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь

Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь

Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь

До 55 минут* эффективной уборки благодаря литий-ионным аккумуляторам 18 В

Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 18 В обеспечивают до 55 минут работы в режиме Eco, 23 минуты в нормальном режиме и 17 минут в турборежиме.

Цифровой двигатель PowerBlade с высокой мощностью всасывания (>1000 л/мин)

Цифровой двигатель PowerBlade с высокой мощностью всасывания (>1000 л/мин)

Цифровой двигатель PowerBlade обеспечивает высочайшую мощность всасывания — более 1000 л/мин, — благодаря чему и возможно использование насадки с функцией всасывания 360°. Зарегистрируйтесь на веб-сайте Philips.com в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на двигатель!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

8

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

01/04/2020

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Чудово всмоктує пил навіть у темряві!

[Employee of philipsglobal] Легкий досить відчувається у руці. Досить круто робити прибирання у темряві :) Колби для пилу достатньо більш ніж на 2х кімнатну квартиру. Зручно, що можна прибрати і в автомобілі. Часу роботи більш ніж достатньо.

Плюсы

Підсвітка. Легкий у руці. Якісна збірка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

31/03/2020

Україна

Україна

Хороший пилосос

Покупою дуже задоволена. З цим пилососом прибирання це задоволення. А функція вологого прибирання це просто знахідка, суттєво економить час. З насодкою турбо щітка легко зібрати шерсть та волосся з м`яких меблів. Заряду вистачає на 3 прибирання. Підсвітка дуже зручна річ, видно кожну пилинку. Пилосос дуже маневрений та не важкий, завжди під рукою. Хто ще вагається - рекомендую.

Плюсы

Вологе прибирання, підсвітка, акумулятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос

15/10/2019

Україна

Україна

Якщо вдома є діти, без нього - ніяк

Купили цей пилосос, бо діти постійно смітять на кухні. Навіть не думали з чоловіком, що цей пилосос настільки потрібен у квартирі в новобудові, де постійно тривають ремонти. Білий пил після свого ремонту, пил з сусідніх квартир - дуже дратує (хто пройшов через це - знають) І цей нереально потужний маленький пилосос здатен прибирати взагалі весь пил. Навіть, якщо після нього мити підлогу - вода чиста. І дуже радує, що пилосос може працювати до 45 хвилин. Хоч у нас квартира 50 кВ.м., я можу пилососити довго. Особливо рейки в шафах-купе)) його щіточка ідеально підходить.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

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      Примечания

      1. По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными пылесосами >300€ в Германии в 2017 году, компанией Philips были разработаны процедуры испытаний по очистке твердого напольного покрытия от сильных загрязнений в соответствии с международным стандартом IEC60312-1 (январь, 2018 г.)

      2. С системой сухой и влажной уборки