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Больше не доступен
Насадка с функцией всасывания 360°
18 В, время работы до 55 мин
Пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Насадка TurboPet
Насадка с функцией всасывания 360° быстрее собирает пыль и грязь
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 18 В обеспечивают до 55 минут работы в режиме Eco, 23 минуты в нормальном режиме и 17 минут в турборежиме.
Цифровой двигатель PowerBlade обеспечивает высочайшую мощность всасывания — более 1000 л/мин, — благодаря чему и возможно использование насадки с функцией всасывания 360°. Зарегистрируйтесь на веб-сайте Philips.com в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на двигатель!
4.8
из 5
8
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
AMaZe
01/04/2020
Україна
Сотрудник Philips
Чудово всмоктує пил навіть у темряві!
[Employee of philipsglobal] Легкий досить відчувається у руці. Досить круто робити прибирання у темряві :) Колби для пилу достатньо більш ніж на 2х кімнатну квартиру. Зручно, що можна прибрати і в автомобілі. Часу роботи більш ніж достатньо.
Плюсы
Підсвітка. Легкий у руці. Якісна збірка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Milla45
31/03/2020
Україна
Хороший пилосос
Покупою дуже задоволена. З цим пилососом прибирання це задоволення. А функція вологого прибирання це просто знахідка, суттєво економить час. З насодкою турбо щітка легко зібрати шерсть та волосся з м`яких меблів. Заряду вистачає на 3 прибирання. Підсвітка дуже зручна річ, видно кожну пилинку. Пилосос дуже маневрений та не важкий, завжди під рукою. Хто ще вагається - рекомендую.
Плюсы
Вологе прибирання, підсвітка, акумулятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Annanosok
15/10/2019
Україна
Якщо вдома є діти, без нього - ніяк
Купили цей пилосос, бо діти постійно смітять на кухні. Навіть не думали з чоловіком, що цей пилосос настільки потрібен у квартирі в новобудові, де постійно тривають ремонти. Білий пил після свого ремонту, пил з сусідніх квартир - дуже дратує (хто пройшов через це - знають) І цей нереально потужний маленький пилосос здатен прибирати взагалі весь пил. Навіть, якщо після нього мити підлогу - вода чиста. І дуже радує, що пилосос може працювати до 45 хвилин. Хоч у нас квартира 50 кВ.м., я можу пилососити довго. Особливо рейки в шафах-купе)) його щіточка ідеально підходить.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными пылесосами >300€ в Германии в 2017 году, компанией Philips были разработаны процедуры испытаний по очистке твердого напольного покрытия от сильных загрязнений в соответствии с международным стандартом IEC60312-1 (январь, 2018 г.)
С системой сухой и влажной уборки