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Запасной комплект

FC8058/01
Общая оценка / 5
  • Сменный комплект для PowerPro Compact и Active Сменный комплект для PowerPro Compact и Active Сменный комплект для PowerPro Compact и Active
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    Запасной комплект

    FC8058/01
    Общая оценка / 5

    Сменный комплект для PowerPro Compact и Active

    Набор сменных фильтров совместим с линейками Philips PowerPro Compact и PowerPro Active. В набор входят фильтр защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Сменный комплект для PowerPro Compact и Active

    Набор сменных фильтров совместим с линейками Philips PowerPro Compact и PowerPro Active. В набор входят фильтр защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Сменный комплект для PowerPro Compact и Active

    Набор сменных фильтров совместим с линейками Philips PowerPro Compact и PowerPro Active. В набор входят фильтр защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Сменный комплект для PowerPro Compact и Active

    Набор сменных фильтров совместим с линейками Philips PowerPro Compact и PowerPro Active. В набор входят фильтр защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Сменный комплект для PowerPro Compact и Active

    Оригинальные сменные фильтры от Philips

    • 1 фильтр защиты мотора EPA 10
    • 1 фильтр защиты мотора
    • 2 выходных губчатых фильтра
    Фильтр защиты мотора EPA 10

    Фильтр защиты мотора EPA 10

    В набор входит 1 фильтр защиты мотора EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает мотор от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Заменяйте фильтр раз в год.

    Воздухозаборный фильтр защиты электродвигателя (губчатый)

    Воздухозаборный фильтр защиты электродвигателя (губчатый)

    В набор входит 1 воздухозаборный губчатый фильтр защиты мотора. Он дополнительно защищает мотор и устанавливается рядом с фильтром защиты мотора EPA. Этот фильтр можно мыть и необходимо заменять один раз в год.

    Выходные губчатые фильтры

    Выходные губчатые фильтры

    В набор входит 2 выходных губчатых фильтра. Фильтры удерживают даже самые мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

    Технические характеристики

    • В комплекте:

      Губчатый фильтр
      2x
      Фильтр защиты электродвигателя
      1x
      Фильтр EPA
      1x

    • Подходит для

      PowerPro Active
      • FC8630 — FC8649
      • FC9520 — FC9529
      • FC8670–FC8679
      • FC9530–FC9542
      PowerPro Compact
      • FC8470 - FC8479
      • FC9320–FC9327

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