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  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*

Больше не доступен

SmartPro ActiveРобот-пылесос

FC8822/01

4.8
| (24) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
Робот-пылесос Philips SmartPro Active справляется с работой в 2 раза быстрее благодаря насадке TriActive XL без щетинок, высокой мощности всасывания (1800 Па в турборежиме) и 3-этапной системе сухой уборки.
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С насадкой TriActive XL и 3-этапной системой очистки

Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*

  • 3-этапная система очистки

  • Время работы 120 минут

  • Съемная насадка для салфеток

  • Насадка TriActive XL

ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий

ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий

Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.

Расписание уборки на всю неделю

Расписание уборки на всю неделю

Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.

Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

24

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

05/04/2020

Україна

Україна

Маленький незаменимый помощник

Это маленький кругляшек за 1 месяц стал просто незаменимый. Очень удобная вещь, запустил и через пол часа полностью чистая квартира, а главное без твоего участия. Классная функция есть, это виртуальная стена, можно ограничить доступ, в ванную комнату например

Плюсы

Маленький помощник, тихий

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос

12/04/2018

Україна

Україна

Домашний любимец

Очень довольны нашей покупкой , работает не шумно, со своей задачей справляется на все 100, очень понравился программатор на неделю, в наше отсутствие убирает , домой приходишь и радует глаз чистый пол. пока не понятно где покупать фильтры и щётки, но думаю разберусь

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос

28/02/2018

Україна

Україна

С в мобильный дети и животные

Теперь обычный пылесос я достаю редко . Дети не любят когда я пылесошу, шумно , провод везде , воздух нагревается , младший боится его. То ли дело Филл , мы его так назвали , как нового члена семьи и друга, он тихий , не шумный , не громоздкий и очень интересный для детей — пульт это все. Убирает отлично шерсть и волосы , все отходы от поделок , песок , еду , крошки . Эффективен , просто надо выбрать правильный режим и дать время. Конечно можно вытащить веник или обычный пылесос и это займёт 5 минут , а Филла принесут дети и он справится за 10 минут , а мы просто перейдём на диванчик и устроимся почитать . Тряпочка для влажной уборки очень помогает в спальне , особенно когда дети болеют , она собирают всю пыль с пола и легче дышать деткам. В доме однозначно чище , ведь доставать пылесос каждый раз утомительно , а Филл выедет и поможет. Мне стало легче с уборкой, результат моих трудов теперь виден. Нравится фильтр этого бренда , задерживают мельчайшие частицы. Жду выпуска робота полотера с нетерпением.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Easy FC8794/01 Робот-пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartPro Easy FC8794/01 Робот-пылесос

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