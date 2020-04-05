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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
3-этапная система очистки
Время работы 120 минут
Съемная насадка для салфеток
Насадка TriActive XL
Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.
Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.
Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.
4.8
из 5
24
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Yovenko
05/04/2020
Україна
Маленький незаменимый помощник
Это маленький кругляшек за 1 месяц стал просто незаменимый. Очень удобная вещь, запустил и через пол часа полностью чистая квартира, а главное без твоего участия. Классная функция есть, это виртуальная стена, можно ограничить доступ, в ванную комнату например
Плюсы
Маленький помощник, тихий
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос
fedra
12/04/2018
Україна
Домашний любимец
Очень довольны нашей покупкой , работает не шумно, со своей задачей справляется на все 100, очень понравился программатор на неделю, в наше отсутствие убирает , домой приходишь и радует глаз чистый пол. пока не понятно где покупать фильтры и щётки, но думаю разберусь
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Active FC8822/01 Робот-пылесос
Bestmama
28/02/2018
Україна
С в мобильный дети и животные
Теперь обычный пылесос я достаю редко . Дети не любят когда я пылесошу, шумно , провод везде , воздух нагревается , младший боится его. То ли дело Филл , мы его так назвали , как нового члена семьи и друга, он тихий , не шумный , не громоздкий и очень интересный для детей — пульт это все. Убирает отлично шерсть и волосы , все отходы от поделок , песок , еду , крошки . Эффективен , просто надо выбрать правильный режим и дать время. Конечно можно вытащить веник или обычный пылесос и это займёт 5 минут , а Филла принесут дети и он справится за 10 минут , а мы просто перейдём на диванчик и устроимся почитать . Тряпочка для влажной уборки очень помогает в спальне , особенно когда дети болеют , она собирают всю пыль с пола и легче дышать деткам. В доме однозначно чище , ведь доставать пылесос каждый раз утомительно , а Филл выедет и поможет. Мне стало легче с уборкой, результат моих трудов теперь виден. Нравится фильтр этого бренда , задерживают мельчайшие частицы. Жду выпуска робота полотера с нетерпением.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8794/01 Робот-пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartPro Easy FC8794/01 Робот-пылесос