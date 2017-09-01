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    SmartPro Active

    Робот-пылесос

    FC8822/01
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      SmartPro Active Робот-пылесос

      FC8822/01
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        SmartPro Active

        SmartPro Active

        Робот-пылесос

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        Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*

        С насадкой TriActive XL и 3-этапной системой очистки

        • 3-этапная система очистки
        • Время работы 120 минут
        • Съемная насадка для салфеток
        • Насадка TriActive XL
        ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий

        ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий

        Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.

        Расписание уборки на всю неделю

        Расписание уборки на всю неделю

        Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.

        Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

        Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

        Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.

        Виртуальная стена устанавливает границы, за которые робот-пылесос не может выйти

        Виртуальная стена устанавливает границы, за которые робот-пылесос не может выйти

        Виртуальная стена представляет собой невидимый барьер, за который робот-пылесос не может выйти. Это позволяет ограничить пространство для уборки в пределах комнаты и не дает прибору наехать на электрические или компьютерные провода, хрупкие объекты и пр. Протяженность виртуальной стены составляет примерно 2 метра.

        3-этапная система очистки с функцией сухой уборки

        3-этапная система очистки с функцией сухой уборки

        Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце съемная насадка для салфеток тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.

        Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки

        Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки

        Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и задерживается в них на несколько секунд дольше для выполнения более тщательной очистки.

        4 режима для уборки различных участков

        4 режима для уборки различных участков

        4 режима для уборки различных участков. При обнаружении относительно большого пространства робот-пылесос выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии, а при соприкасании с каким-либо предметом выбирается произвольное направление движения. В режиме "По спирали" робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме "Вдоль стен" прибор перемещается по периметру помещения параллельно стенам.

        ТУРБОРЕЖИМ для высокой мощности всасывания и эффективной уборки

        ТУРБОРЕЖИМ для высокой мощности всасывания и эффективной уборки

        Турборежим для высокой мощности всасывания и эффективной уборки.

        Дистанционное управление роботом-пылесосом

        Дистанционное управление роботом-пылесосом

        Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.

        Насадка TriActive XL очищает вдвое большую поверхность за одно движение

        Насадка TriActive XL очищает вдвое большую поверхность за одно движение

        Насадка TriActive XL обеспечивает эффективную и тщательную уборку в два раза быстрее благодаря следующим особенностям. 1. Широкая насадка вдвое увеличивает площадь охвата напольного покрытия за одно движение. 2. Три всасывающих отверстия собирают пыль впереди и по обеим сторонам. 3. Гибкая полоска позволяет тщательно собрать всю оставшуюся пыль. 4. Насадка повторяет очертания поверхности, и благодаря этому мощность всасывания почти не снижается при использовании на разных типах напольного покрытия.

        Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

        Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 25 шт.), гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

        • Рабочие параметры

          Тип аккумулятора
          Литий-ионный
          Уровень звуковой мощности
          63.4  дБ
          Напряжение аккумулятора
          14,8  В
          Время зарядки
          4  часов
          Время работы
          120  мин

        • Конструкция

          Цвет
          Серый металлик

        • Характеристики конструкции

          Кольцо
          Яркий хром, глянцевое кольцо, электролитическое покрытие

        • Удобство использования

          Режимы уборки
          4
          ИК-датчики
          Да
          Типы напольных покрытий
          • Ковер
          • Твердые напольные покрытия
          Датчик пыли
          Да
          Система Smart Detection
          25 датчиков
          Преодолевает пороги
          15  миллиметра
          Составление расписания на неделю
          Да

        • Насадки и аксессуары

          Поставляется с принадлежностями
          • Адаптер питания от сети переменного тока
          • Виртуальная стена — 1 шт.
          Прочие принадлежности
          • Фильтр — 1 шт.
          • Базовая станция
          • Боковые щетки (1 пара)
          • Тщательная сухая уборка
          • Пульт ДУ

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          80 x 330  миллиметра
          Вес изделия
          1,95  кг
          Вес, включая упаковку
          4,0  кг

        • Социальная ответственность

          Энергопотребление в режиме ожидания
          0.65  Вт

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          0,4  л

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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