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SmartPro Active Робот-пылесос
Больше не доступен
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FC8822/01
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EU Declaration of conformity Philips SmartPro Active Robot vacuum cleaner FC8822/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SmartPro Active Robot vacuum cleaner
Все (6)
Убирает ли робот-пылесос Philips шерсть питомцев?
Может ли робот-пылесос Philips упасть с лестницы?
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Очистка/восстановление формы щеток робота-пылесоса
Как очищать пылесборник безмешкового пылесоса Philips