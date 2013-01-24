Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.