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  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

Больше не доступен

PowerPro CompactБезмешковый пылесос

FC9350/01

4.6
| (49) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт

1 награда

Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean.
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Компактный, но мощный

Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

  • 1800 Вт

  • PowerCyclone 5

  • Фильтр Allergy H13

Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

Долговечный мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания до 360 Вт для тщательной очистки.

PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

Насадка MultiClean предназначена для плотного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Отзывы

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4.6

из 5

49

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3

30/10/2020

Україна

Україна

Отлдичный пылесос за свою цену!

Пылесос работает уже более полугода. Покупкой доволен! Удобный фильтр - циклон. На моющихся фильтрах пыли почти нет, все собирается в емкости для мусора и пыли. Нен перегревается. Рекомендую к покупке!

Плюсы

Удобен в работе, не перегревается, быстро удаляются и очищаются продукты уборки.

Минусы

Пока нет.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос

29/07/2020

Україна

Україна

Хороший недорогой пылесос

тянет хорошо, есть основные насадки для уборки. Нравится, что он без мешка, поэтому не заморачиваюсь насчет покупки дополнительных расходников. Не шумный.

Плюсы

Цена, качество уборки, насадки

Минусы

Тянет много электроэнергии

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос

07/05/2020

Україна

Україна

Цена-качество!

Отличный,мощный пылесос! Прошел проверку коврами,маленькими детьми и :ковры чистые,шерсти от котов нигде нет,да и вечно валяющихся крошек от печенья на пару с кошачьим наполнителем тоже отсутствуют! Поэтому однозначно рекомендую !двумя котами!Пользуюсь этим пылесосом почти год и он меня ни разу не подвел

Плюсы

Компактный,мощный,простой в использовании!

Минусы

Не обнаружила.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос

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      Примечания

      1. По сравнению с PowerPro Compact FC8471/01

      2. Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.