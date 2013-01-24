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    PowerPro Compact

    Безмешковый пылесос

    FC9350/01
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    • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5 Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5 Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
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      PowerPro Compact Безмешковый пылесос

      FC9350/01
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        PowerPro Compact

        PowerPro Compact

        Безмешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

        Компактный, но мощный

        • 1800 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фильтр Allergy H13
        Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

        Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

        Долговечный мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания до 360 Вт для тщательной очистки.

        PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

        PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

        Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

        Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

        Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

        Насадка MultiClean предназначена для плотного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий.

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

        Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактность и небольшой вес для удобной переноски

        Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает &gt;99,9 % мелкой пыли

        Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

        Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.

        Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

        Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

        Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.

        Технические характеристики

        • Вес и габариты

          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          525 x 320 x 315 mm
          Комплект для замены фильтра
          FC8010/02
          Вакуум (макс)
          33 kPa
          Вес изделия
          4,5 kg
          Уровень интенсивности звука
          82 дБ
          Входная мощность (макс)
          1800 W
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          410 x 281 x 247 mm
          Мощность всасывания (макс.)
          360 W
          цвет
          Глубокий черный
          Входная мощность (IEC)
          1600 W
          Воздушный поток (макс)
          37 л/с

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          ActiveLock
          Радиус действия
          9 m
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Длина шнура
          6 m
          Ручка для переноски
          Передний
          Тип колес
          Пластик

        • Насадки и аксессуары

          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Насадка MultiClean
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Встроенная щетка

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Фильтр защиты электродвигателя
          Моющийся фильтр
          Уровень фильтрации
          Уровень HEPA13**
          Выходной фильтр
          Фильтр Allergy H13
          Вместительность пылесборника
          1,5 л

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            • По сравнению с PowerPro Compact FC8471/01
            • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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