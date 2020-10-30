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Больше не доступен
1800 Вт
PowerCyclone 5
Фильтр Allergy H13
Долговечный мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания до 360 Вт для тщательной очистки.
Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.
Насадка MultiClean предназначена для плотного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий.
Награды
4.6
из 5
49
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Yuriy6410
30/10/2020
Україна
Отлдичный пылесос за свою цену!
Пылесос работает уже более полугода. Покупкой доволен! Удобный фильтр - циклон. На моющихся фильтрах пыли почти нет, все собирается в емкости для мусора и пыли. Нен перегревается. Рекомендую к покупке!
Плюсы
Удобен в работе, не перегревается, быстро удаляются и очищаются продукты уборки.
Минусы
Пока нет.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
Eliso4ka
29/07/2020
Україна
Хороший недорогой пылесос
тянет хорошо, есть основные насадки для уборки. Нравится, что он без мешка, поэтому не заморачиваюсь насчет покупки дополнительных расходников. Не шумный.
Плюсы
Цена, качество уборки, насадки
Минусы
Тянет много электроэнергии
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
Ellis_7
07/05/2020
Україна
Цена-качество!
Отличный,мощный пылесос! Прошел проверку коврами,маленькими детьми и :ковры чистые,шерсти от котов нигде нет,да и вечно валяющихся крошек от печенья на пару с кошачьим наполнителем тоже отсутствуют! Поэтому однозначно рекомендую !двумя котами!Пользуюсь этим пылесосом почти год и он меня ни разу не подвел
Плюсы
Компактный,мощный,простой в использовании!
Минусы
Не обнаружила.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
По сравнению с PowerPro Compact FC8471/01
Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.