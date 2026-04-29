КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

PowerPro Compact Безмешковый пылесос

Больше не доступен

Поддержка

PowerPro CompactБезмешковый пылесос

FC9350/01

PowerPro Compact Безмешковый пылесос

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Eco passport Philips Marathon Compact Bagless vacuum cleaner - English (US)

  • PDF файл, 109.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 342.2 kB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь