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Больше не доступен
900 Вт
PowerCyclone 7
Фильтр Allergy H13
Насадка TriActive+
Высокоэффективный мотор 900 Вт с крутящим моментом свыше 50 000 об./мин обеспечивает высокую мощность всасывания для тщательной уборки. Зарегистрируйте продукт на Philips.com в течение 3 месяцев с даты покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на мотор.
Светодиодная подсветка в насадке TriActive+ и высокая мощность всасывания обеспечивают сбор 99,9 % мелкой пыли**.
Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.
Награды
4.9
из 5
13
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Lol it's
04/08/2024
Україна
Проверенный покупатель
Потужний пилосос.
Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.
Плюсы
Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.
Минусы
Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Володимир77
13/01/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дуже збалансований продукт
Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.
Плюсы
Потужність, тишина, зручність, очистка повітря
Минусы
Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Патрік
10/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудова та без відказна техніка.
Саме така оцінка тому що постійно обираю саме цей бренд
Плюсы
+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
мощность всасывания по сравнению с PowerPro Active 2019 года; в соответствии с IEC 60312. Фильтрующая способность тестировалась в соответствии с DIN EN 60312/11/2008.
Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких покрытий с щелями (IEC62885-2).
Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.