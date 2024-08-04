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  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание
  • На 50 % более мощное всасывание

Больше не доступен

5000 SeriesБезмешковый пылесос

FC9553/09

4.9
| (13) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

2 награды

На 50 % более мощное всасывание
Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей 3 оптимизированными функциями уборки.
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Собирает >99,9 % мелкой пыли*

На 50 % более мощное всасывание

  • 900 Вт

  • PowerCyclone 7

  • Фильтр Allergy H13

  • Насадка TriActive+

Мотор 900 Вт для мощного всасывания

Мотор 900 Вт для мощного всасывания

Высокоэффективный мотор 900 Вт с крутящим моментом свыше 50 000 об./мин обеспечивает высокую мощность всасывания для тщательной уборки. Зарегистрируйте продукт на Philips.com в течение 3 месяцев с даты покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на мотор.

Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

Светодиодная подсветка в насадке TriActive+ и высокая мощность всасывания обеспечивают сбор 99,9 % мелкой пыли**.

PowerCyclone 7 поддерживает высокую мощность всасывания надолго

PowerCyclone 7 поддерживает высокую мощность всасывания надолго

Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Отзывы

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4.9

из 5

13

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

04/08/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Потужний пилосос.

Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.

Плюсы

Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.

Минусы

Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

13/01/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже збалансований продукт

Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.

Плюсы

Потужність, тишина, зручність, очистка повітря

Минусы

Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

10/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудова та без відказна техніка.

Саме така оцінка тому що постійно обираю саме цей бренд

Плюсы

+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

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      Примечания

      1. мощность всасывания по сравнению с PowerPro Active 2019 года; в соответствии с IEC 60312. Фильтрующая способность тестировалась в соответствии с DIN EN 60312/11/2008.

      2. Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких покрытий с щелями (IEC62885-2).

      3. Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.