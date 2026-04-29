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5000 Series Безмешковый пылесос
Больше не доступен
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FC9553/09
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips 5000 Series Bagless vacuum cleaner FC9556; FC9555; FC9553; FC9552; FC9551; FC9550
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Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как очищать пылесборник безмешкового пылесоса Philips
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