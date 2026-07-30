3 фильтра в одном для удобства использования и высокой эффективности

Цилиндрический фильтр «3 в 1» оснащен тремя уровнями фильтров, позволяющих устройству работать столь же эффективно, как в первый день использования. (6) Фильтр Active Carbon, воздушный фильтр НЕРА и фильтр предварительной очистки — оптимальная комбинация, которая удаляет загрязняющие вещества, вирусы, аллергены и бактерии. Чтобы вы могли дышать более чистым воздухом, мы рекомендуем заменить все три фильтра одним.